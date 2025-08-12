Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 Ultra için S24 Ultra Ağustos güncellemesini Avrupa’da dağıtmaya başladı. Peki S24 Ultra güncelleme paketi hangi yenilikleri getiriyor, Türkiye kullanıcılarını neler bekliyor?

Galaxy S24 Ultra Ağustos 2025 güncellemesi yayınlandı!

Galaxy S24 Ultra için yayınlanan yeni yazılım paketi, One UI 7.0 tabanlı Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Derleme sürümü S928BXXS4BYH2 / S928BOXM4BYH2 / S928BXXS4BYH2 olarak belirtilmiş. Güncellemenin boyutu yaklaşık 484,97 MB ve 1 Ağustos 2025 tarihli en güncel güvenlik yamasını içeriyor.

Bu güncellemenin ana odak noktası, cihazın güvenlik seviyesini artırmak ve sistem kararlılığını iyileştirmek. Samsung, potansiyel güvenlik açıklarını kapatarak kullanıcı verilerinin korunmasını hedefliyor. Kararlılık optimizasyonları sayesinde cihazın genel performansında da daha akıcı bir deneyim sunulması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre değişiklikler; model, ülke ve mobil operatöre bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yani Avrupa’da başlayan dağıtımın kısa süre içinde Türkiye’ye ulaşması öngörülüyor.

Kullanıcılar, güncellemeyi “Ayarlar > Yazılım Güncelleme” menüsünden manuel olarak kontrol edebilirler. İndirme sırasında Wi-Fi kullanmak, hem hız hem de veri tasarrufu açısından öneriliyor.

Samsung’un düzenli olarak yayınladığı güvenlik yamaları, özellikle siber tehditlerin arttığı günümüzde kritik öneme sahip. Galaxy S24 Ultra sahiplerinin bu tür güncellemeleri ertelemeden yüklemeleri, cihazın ve kişisel verilerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle Türkiye’de bankacılık uygulamalarından mobil ödemelere kadar pek çok hassas işlemin telefondan yapıldığı düşünüldüğünde, bu tip güvenlik yamalarının değeri daha da artıyor. Samsung’un Ağustos 2025 paketi, bu açıdan oldukça önemli bir adım.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 Ultra için yayınlanan Ağustos güvenlik güncellemesi sizce yeterli mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!