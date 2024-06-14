Galaxy S25 batarya kapasitesi bir süredir merak ediliyordu. Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 modelinin pil kapasitesi bugün ortaya çıktı ve görünen o ki, bu konuda bir değişiklik olmayacak. Galaxy S25 pil ömrü konusunda Samsung Battery AI‘a güvenecek gibi duruyor. İşte Galaxy S25 batarya kapasitesi.

Samsung Galaxy S25 Batarya Kapasitesi Sızdırıldı: Değişim Yok!

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25, selefi Galaxy S24 ile aynı şekilde 4.000 mAh batarya ile gelecek. Samsung’un standart Galaxy S serisi cihazlarında pil kapasitesi zaman zaman tartışma konusu olmuştu. Bu modelde de benzer tartışma devam edecek gibi görünüyor.

Galaxy S20 ve S21 modellerinde 4.000 mAh, S22 modelinde 3.700 mAh, S23 modelinde ise 3.900 mAh pil kapasitesi sunulmuştu. Bu yılki S24 modeli ile tekrar 4.000 mAh pil kapasitesine dönülmüştü. S25 modelinde de aynı kapasitenin korunacağı görülüyor. Galaxy S25 batarya kapasitesi kompakt sınıf için yeterli olsa da, kullanıcılar artık bu konuda bir iyileştirme bekliyor.

Samsung’un Galaxy S25 modeli ile ilgili pil kapasitesi sızıntıları, şirketin bu konuda bir değişiklik yapmayı planlamadığını gösteriyor. Bu durum, standart modelin ailenin en küçük üyesi olduğunu düşününce bir dereceye kadar anlaşılabilir, ancak Çinli rakiplerin son aylarda pil kapasitelerini artırdığı göz önüne alındığında, Galaxy S25’in hala 2020’deki S20 modeli ile aynı boyutta pil taşıması pek de olumlu bir izlenim yaratmıyor.

Ocak 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 batarya kapasitesi açısından seleflerinden farklı olmayacak gibi görünüyor. Kullanıcıların daha uzun pil ömrü beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ise merak konusu.

Burada Samsung Galaxy AI yapay zekasına eklenecek Battery AI sistemi, yapay zekanın gücü ile telefonun pil ömrünü uzatabilir. Bir süredir Samsung Battery AI hakkında haberler duyuyoruz. Bu yapay zeka özelliğinin tüm Galaxy S25 serisinde sunulması ve pil ömrünü artırması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Elon Musk Apple kullananı şirketten atacak, yine çıldırdı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S25 pil kapasitesi yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!