Felç geçiren bir hastanın uygun tıbbi yardımı ne kadar erken alırsa, iyileşme şansı o kadar yüksek olur. Erken müdahale, hayat kurtarıcı olabilir ve bu noktada yeni bir akıllı telefon aracı, felç teşhisinde devrim yaratacak gibi görünüyor. İlk müdahale ekiplerine hastanın gerçekten felç geçirip geçirmediğini belirleme imkanı tanıyan bu araç, hızlı ve doğru teşhis sayesinde tedavi sürecinin hemen başlamasını sağlıyor.

Felç belirtileri genellikle ince ve/veya belirsiz olabilir, bu da teşhisi zorlaştırır. Geleneksel olarak, inme geçirdiğinden şüphelenilen hastalar hastaneye ulaştıktan sonra bir dizi testten geçirilir ve bu testler sonucunda inme teşhisi konulursa tedaviye başlanır. Ancak, bu süreç zaman kaybına yol açabilir. Eğer doktorlar hastaneye gelen bir hastanın zaten felç geçirdiğini bilseydi, tedavi anında başlayabilir ve hastanın hayatta kalma ve iyileşme şansı artabilirdi. İşte bu noktada, Avustralya’nın RMIT Üniversitesi’nden bilim adamları tarafından geliştirilen deneysel akıllı telefon aracı devreye giriyor.

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RMIT Üniversitesi’nden bir bilim ekibi, hastaların yüzlerinin videolarını analiz eden bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım, hastaların gülümsemeleri istendiğinde yüz kaslarının hareketlerini analiz ediyor. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak, yüz kas hareketlerindeki asimetrik farklılıkları tespit eden yazılım, hastanın yakın zamanda felç geçirdiğine dair kullanıcıyı uyarıyor.

Sistem, yüz ifadelerinin Eylem Birimleri adı verilen kas hareketlerinin bileşenlerine ayrıldığı mevcut Yüz Eylem Kodlama Sistemini kullanıyor. Bu teknolojiyi geliştiren baş bilim adamı ve doktora öğrencisi Guilherme Camargo de Oliveira, “İnme geçiren insanları etkileyen temel parametrelerden biri, yüz kaslarının tipik olarak tek taraflı hale gelmesidir. Bu nedenle yüzün bir tarafı, diğer tarafa göre farklı davranır.” diyor.

Sistem, inme geçirmiş bireylerin ve sağlıklı gönüllülerin yüz videoları üzerinde test edildiğinde, %82 doğruluk oranıyla felç hastalarını tespit etmeyi başardı. Teknolojinin daha da geliştirilmesiyle bu doğruluk oranının artması bekleniyor.

Bilim adamlarının planları, bu aracın sağlık görevlilerinin anında felç tespit edebilmeleri için kullanılacak bir uygulamaya dönüştürülmesi yönünde. Hatta, Valencia Politeknik Üniversitesi ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden bilim adamları da benzer uygulamalar geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bu tür yenilikçi uygulamalar, ilk müdahale ekiplerine önemli bir avantaj sağlasa da, BT taramaları gibi daha kapsamlı testlerin nihayetinde hastanede yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, bu tür yenilikçi teknolojiler, felç geçiren hastaların hayatta kalma ve iyileşme şansını önemli ölçüde artırabilir. Erken teşhis ve hızlı müdahale sayesinde, sağlık sistemi daha etkin bir şekilde çalışabilir ve birçok hayat kurtarılabilir.