Apple’ın, Dijital Pazar Yasası’na (DMA) uyum sağlama konusunda yaşadığı sıkıntılar, Avrupa Birliği Komisyonu’nun dikkatini çekti. Mart ayında, Avrupa Birliği Komisyonu, Apple’ın alternatif uygulama mağazaları için belirlediği yeni ücret politikaları nedeniyle soruşturma başlattı. Apple, her uygulama içi satın alımdan %3, üçüncü parti yüklenen her uygulama için geliştiriciden 0.50 euro Çekirdek Teknoloji Ücreti alıyor.

Apple’ın başı Avrupa Birliği ile dertte

Geçen hafta, Avrupa Birliği Komisyonu, Apple’ın DMA’ya uymadığı gerekçesiyle küresel günlük cirosunun %5’i kadar ceza verdi. Bu, şirkete günlük 50 milyon dolarlık ceza anlamına geliyor ve Apple’ı DMA temelinde ceza alan ilk teknoloji şirketi yapıyor. AB rekabet şefi Margrethe Vestager, CNBC’ye verdiği röportajda, Apple’ın DMA ile ciddi uyum sorunları olduğunu belirtti.

Vestager, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Apple’ın yaptığı değişikliklerin DMA’ya uygun olmadığını düşündüğünü ve Apple’ın DMA ile bu kadar uyumsuz olmasına şaşırdığını ifade etti. Ayrıca, uyum sorunları nedeniyle Apple’a ayrıcalık tanınmayacağını ve ceza dahil gereken tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. Vestager’e göre, soruşturma tamamlandığında Apple, 1 milyar dolardan fazla para cezası alabilir.

Financial Times, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Apple’ı DMA’yı ihlal ettiği için cezalandırmayı planladığını duyurdu. AB Komisyonu, Apple’ın geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışında ödeme yapmaya yönlendirmesine izin vermediğine inanıyor. Geçtiğimiz aylarda, Spotify ve Apple arasında bu konuda bir tartışma yaşanmış ve Spotify, üyelerini üyelik için web sitesine yönlendirememişti. Apple’ın yeni işletim sistemleri henüz beta aşamasında ve uyum sorunlarını çözmek için DMA’ya uygun düzenlemeler yapması için hala zaman var.

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Bu durum, Apple’ın DMA kurallarına uyum sağlama konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor ve şirketin bu süreçte karşılaşacağı zorlukları gözler önüne seriyor.