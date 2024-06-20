Peyniri seviyorsanız, daha fazla yemenin yaşlanma şeklinizi iyileştirebileceğini söyleyen yeni bir araştırma sizi heyecanlandıracak. Diyetinize daha fazla peynir eklemek zihinsel sağlığınızı iyileştirmede bir faktör ve bu da sağlıklı yaşlanmayı etkiliyor. Peynir yemeyen insanlar erken ölüyor ve daha az sağlıklı yaşlanıyor. Çevrenizde peynir yemeyen insanlar varsa bu araştırmayı paylaşın. Peynir yemenin faydaları say say bitmiyor.

Peynir Yemeyen İnsanlar Erken Ölüyor: Hemen Peynir Yiyin!

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 2,3 milyon Avrupalının kamuya açık DNA verilerini inceledikten sonra peynirin yaşlanma üzerindeki şaşırtıcı etkilerini buldular. Peynir, ruh sağlığını ve sağlıklı yaşlanmayı iyileştirmede ana faktör olmasa da, bu konuda önemli bir destek. Peynir yemeyen insanlar da bundan etkileniyor.

Nature Human Behaviour’da yayınlanan çalışma, zihinsel esenliğin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli unsuru olabileceğini ortaya koydu. Bu, sağlıklı yaşlanmayı da etkileyebilecek olan sosyoekonomik faktörlerden bağımsız. Yani doğduğunuz coğrafyadan bağımsız olarak, kendinizi iyi hisseden biriyseniz daha uzun yaşamanız ve sağlıklı bir yaşam sürmeniz mümkün. Peynir de bu konuda yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, genetik olarak farklı 2,3 milyon Avrupalıyı kapsayan verileri analiz etti. Bir şeyin diğerine neden olup olmadığını görmek için “Mendel çeşitlendirmesi” adı verilen bir DNA analiz tekniği kullandılar. Ruh sağlığının sağlıklı yaşlanma için kilit bir faktör olduğunu bu şekilde keşfettiler.

Çalışma, zihinsel refahı ve sağlıklı yaşlanmayı etkileyebilecek faktörleri inceledi. Araştırmacılar 106 faktörden 33’ünün esenliği ve yaşlanma kalitesini olumsuz etkileyebileceğini tespit etti. Listede sağlıklı yaşlanma skorunu önemli ölçüde düşürebilecek davranışlar, yaşam tarzı seçimleri ve tıbbi durumlar yer alıyor.

İşte burada peynir yemek devreye giriyor. Peynir yemenin faydaları gerçekten inanılmaz. Araştırmacılar, peynirin sağlıklı yaşlanma faktörlerinden biri olan zihinsel esenlik üzerinde %3,67’lik olumlu bir etkiye sahip beş temel yaşam tarzı aracısından biri olduğunu bulmuşlar. Peynir yemeyen insanlar bu konuda geri kalıyor.

Peyniri sevmiyorsanız, çalışma sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak, onunla yeniden tanışmaya başlayabilirsiniz. Diğer sağlık sorunları engel olmadığı sürece, sağlıklı bir diyetin parçası olarak peynir ve meyve yemek kolaylıkla tavsiye edilebilir. Peynir yemeyen insanlar, peynirin faydalarından yararlanamıyor.

Çalışmada başka ilginç bulgular da var. Buna göre, çok fazla televizyon izlemenin olumsuz etkisi %7,39. Yani çok televizyon izlemek de kötü yaşlanmanıza neden olabilecek bir şey. Bu nedenle televizyon izleme ve sigara içme gibi zararlı alışkanlıklardan sıyrılmak, hayat kalitenizi önemli ölçüde artırabilir.

Bu olasılık ne kadar heyecan verici olursa olsun, peynir tek başına daha iyi bir zihinsel sağlığa ve daha sağlıklı yaşlanmaya yol açmayacaktır. Peyniri daha fazla meyve ile birleştirmek ve TV süresini ve sigara içmeyi azaltmak gibi daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek daha da iyi olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de mi peynir yemeyen insanlardansınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!