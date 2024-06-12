Elon Musk Apple kullananları şirketten atacak haberi gündem oldu. Teknoloji milyarderi Elon Musk, iPhone üreticisi Apple’ın, ChatGPT‘nin yaratıcısı OpenAI ile ortaklık kurduğunu duyurmasının ardından, şirketlerinde Apple cihazlarının kullanımını yasaklayacağını açıkladı. Apple Intelligence özellikleri kullanan Apple cihazlar artık Elon Musk şirketlerinde barınamayacak.

Elon Musk Apple Cihazlarını Yasaklıyor! Sebebi Ne?

Musk, “Apple, OpenAI’yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacaktır. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir,” dedi. Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı bu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Aynı zamanda Tesla ve SpaceX CEO’su olan Musk, “Ziyaretçiler Apple cihazlarını kapıda kontrol etmek zorunda kalacaklar, burada bir Faraday kafesinde saklanacaklar” ifadelerini kullandı. Elon Musk Apple kararı sadece şirket çalışanlarını değil, şirkete misafir olarak girenleri bile etkileyecek gibi.

Musk’ın bu açıklamaları, Apple’ın sesli asistan Siri‘ye ChatGPT’yi entegre etmek için OpenAI ile iş birliği yaptığını duyurmasının hemen ardından geldi. Apple, bu hamle ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedeflerken, Musk güvenlik endişelerini dile getirdi. Elon Musk Apple ürünlerine özel olarak düşman değil, asıl düşman olduğu şirket OpenAI ve Musk onlarla işbirliği yapan şirketlerin de üzerini çiziyor.

Musk, “Apple’ın kendi yapay zekasını üretecek kadar zeki olmadığı halde OpenAI’nin güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olması son derece saçma! Apple’ın verilerinizi OpenAI’ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yok. Sizi satıyorlar,” diye ekledi.

Elon Musk’ın bu sert açıklamaları, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Apple OpenAI ortaklığı sonrası Musk’ın bu kararı, güvenlik ve gizlilik konularında yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Apple’ın bu eleştirilere nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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