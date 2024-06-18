Uzun bir teaser kampanyasının ardından Fiat, retro cazibesi ve modern teknolojisiyle şehir manzaralarını fethetmeye hazır tamamen elektrikli aracı Fiat Grande Panda’yı nihayet tanıtıyor.

Fiat Grande Panda neler sunuyor?

Orijinal Fiat Panda’dan ilham alan bu yeni model, klasik tasarımı elektrik çağına göre yeniden tasarlıyor. Görüntüler sizi yanıltmasın; Grande Panda sevimli görünebilir ancak uzunluğu 3,99 m’dir. Bu, mevcut Panda’dan 300 mm, klasik modelden ise yaklaşık 600 mm daha fazladır. Grande Panda, Citroën ë-C3 gibi diğer Stellantis modelleriyle paylaşılan bir temel olan çok yönlü CMP Akıllı Araba platformu üzerine inşa ediliyor.

Fiat, belirli teknik ayrıntılar konusunda ağzı sıkı tutsa da Grande Panda’nın güç aktarma organlarını ë-C3 ile paylaşması bekleniyor. Bu, potansiyel olarak yaklaşık 320 km’lik bir menzil sağlayan 83 kW’lık bir elektrik motoru ve 44 kWh’lik bir LFP pil paketi anlamına geliyor. DC şarj hızlarının 100 kW’a ulaşması ve 30 dakikadan kısa sürede %20-80 şarja olanak sağlaması bekleniyor.

Fiat, basın bülteninde Grande Panda’nın stratejik önemini vurgulayarak markanın küresel platformlara ve birleşik tasarım diline geçişini işaret ediyor. Bu yeni tasarım dili, Grande Panda’nın köşeli çizgilerinde, cesur çamurluk kemerlerinde ve pikselli vurgularında açıkça görülüyor. Göze çarpan bir özellik, görüş açısına bağlı olarak Fiat markasını veya logosunu akıllıca görüntüleyen C sütunlarındaki 3 boyutlu öğeler oluyor.

Avrupa pazarı için kesin fiyatlandırma ve piyasaya çıkış tarihleri henüz belli değilken, Grande Panda’nın rekabetçi bir fiyata sahip olması ve muhtemelen yaklaşık 23.000 €’dan başlayan Citroën ë-C3 ile aynı hizada olması bekleniyor.

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Kompakt boyutları, geniş iç mekanı ve ikonik tasarıma saygı duruşuyla Fiat Grande Panda, hem şehir sakinlerinin hem de ailelerin kalbini yakalamayı hedefliyor. Elektrikli güç aktarma organları ve büyüleyici estetiği, sürekli büyüyen EV pazarında bir sıçrama yapmayı vaat ederek Fiat’ın sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını pekiştiriyor.