Not: Bu videoda yer alan Vivobook S15 modeli dizüstü bilgisayar, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafında temin edilmiştir.
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SNAPDRAGON İŞLEMCİLİ LAPTOP OFİSTE! | ASUS Vivobook S15 Kutu Açlışı ve İlk Bakış
Merakla beklediğimiz ASUS Vivobook S15 ofise geldi. İçerisinde Qualcomm’un Snapdragon X Elite işlemcisi bulunan Windows 11 bilgisayarın kutu içeriğine ve ürünün tasarımına beraber göz atıyoruz.
Ön sipariş vermek için; https://tr.asus.click/SYS_S5507_previewhardwareplus_youtube
CoPilot+ PC özelliklerini 18 Haziran’da gelecek güncelleme ile kazanacak olan ASUS Vivobook S15
24 Haziran’da da Türkiye’de satışa çıkıyor.