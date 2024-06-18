Not: Bu videoda yer alan Vivobook S15 modeli dizüstü bilgisayar, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafında temin edilmiştir.

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Merakla beklediğimiz ASUS Vivobook S15 ofise geldi. İçerisinde Qualcomm’un Snapdragon X Elite işlemcisi bulunan Windows 11 bilgisayarın kutu içeriğine ve ürünün tasarımına beraber göz atıyoruz.

Ön sipariş vermek için; https://tr.asus.click/SYS_S5507_previewhardwareplus_youtube

CoPilot+ PC özelliklerini 18 Haziran’da gelecek güncelleme ile kazanacak olan ASUS Vivobook S15

24 Haziran’da da Türkiye’de satışa çıkıyor.