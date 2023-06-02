Yeni yıla altı aydan fazla bir süre var ancak bu durum Galaxy S24 Ultra’nın olası lens güncellemesiyle ilgili söylentileri durdurmuyor. En son söylentiler, yaklaşmakta olan Galaxy S24 Ultra’nın telefoto lensinin 5x optik yakınlaştırma sağlayabileceğini belirtiyor. Bu doğruysa, Note 20 Ultra’dan bu yana bunu yapan ilk cihaz Galaxy S24 Ultra olacaktır.

Galaxy S23 Ultra’nın Kamerasına Bile Fark Atacak!

Bu yılın kamera krallarından biri olan Galaxy S23 Ultra’da 10MP, 3x optik zoom lensin yanı sıra 10x zoom’a ulaşan başka bir 10MP telefoto lens yer alıyordu. Galaxy S22 Ultra’nın yakınlaştırma yeteneği sunan kameraları da aynı dizilim ve yeteneklere sahipti.

İlginç bir şekilde, daha önce Samsung’un kameralarından birinden vazgeçeceği ve sonuç olarak üçlü bir kamera modülü kullanacağı söyleniyordu. Bu, Samsung’un telefoto sensörünün zoom yeteneklerini yükseltebileceğini öne süren geçen yılın sonlarındaki sızıntılarla bağlantılı olabilir.

Samsung’un kaç kamera kullanacağı halen belirsiz. Ancak söylentiler, firmanın gelecek yılın amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modelindeki telefoto sensörünü 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip yeni bir sensörle yükselteceğini iddia ediyor. Bu da 3x yakınlaştırma özelliğine sahip mevcut kurulumdan bir adım daha ileri gidiyor.

5x telefoto sensörünün Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. Bununla birlikte, S23 Ultra’daki 200MP sensörün önümüzdeki yıl Ultra olmayan telefonlara girebileceği tahmin ediliyor. Bu da 50MP ile kıyaslandığında oldukça yüksek çözünürlüklü bir ana kameranın yeni Galaxy S serisinde bizleri karşılayacağı anlamına geliyor.

Yaklaşan S24 serisi ile ilgili sızan bilgiler azdı. Ancak söylentiler S24 Ultra’nın ferahlatıcı bir ekran yükseltmesi de kazanabileceğini gösteriyor. Yeni seri, selefinin 120Hz ekranına kıyasla 144Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olabilir. Tüketiciler bu yılın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini de Galaxy S24 serisinin özellik listesine dahil edebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yakınlaştırma yerine ana kamera yeteneklerine mi odaklanmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!