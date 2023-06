Nothing, Temmuz ayında Nothing Phone 2’yi piyasaya sürmek için hazırlanırken, şimdi şirket telefonun 3 yıllık işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi alacağını onayladı, aynı şekilde Nothing Phone 1 gibi. Ayrıca, Nothing, ikinci nesil üründe daha düşük bir karbon ayak izi elde ettiğini açıklamadı. Phone 2, Phone1’e kıyasla 5 kg daha hafif olup 53.45 kg SGS sertifikalı karbon ayak izine sahip olacak.

Şirket, pilin 4500mAh’den 4700mAh’a 200mAh artmasına ve Phone 1’e göre 0.15 inç daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Şirket ayrıca Phone 2 için 6.7 inç ekranı onayladı; bu, Phone 1’deki 6.55 inç ekrana kıyasla daha büyük bir ekrandır ve 120Hz düz AMOLED panele sahip olacağı rapor edildi. Ayrıca, şirket Phone 2’nin Phone 1’e göre 3 kat daha fazla geri dönüştürülmüş veya biyo-bazlı parçaya sahip olduğunu belirtti.

