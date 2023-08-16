Samsung Galaxy S24 serisi henüz lansmanına aylar varken, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında çeşitli söylentiler gündeme gelmeye başladı. Şimdi ise, yeni bir sızıntı Galaxy S24 Ultra modeliyle ilgili ilginç detayları açığa çıkardı. Detaylara bir göz atalım.

Bu sızıntı, bilgi paylaşımlarıyla tanınan Ice Universe adlı tipster tarafından X platformunda yayınlandı. Paylaşılan tweete göre, Galaxy S24 Ultra modelinin ekran tarafında dikkate değer iyileştirmeler alacağını belirtti. Ancak, ihbarcı bu iyileştirmeler hakkında daha fazla detay vermediği için, ne tür yükseltmeler veya olası yeni özellikler olduğu hala belirsizliğini koruyor.

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Ice Universe’ün paylaştığı tweet, daha önceki raporlarımızla uyumlu bir doğrultuda ilerliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde yeni ve geliştirilmiş bir M13 OLED malzemesi kullanacağı bildiriliyor. Bu M13 OLED panel, muhtemelen önceki nesillerde bulunan M12 ve M11 panellere göre geliştirilmiş bir versiyon olacak. M13 panelin ilki muhtemelen iPhone 15’te kullanılacakken, ikincisi ise mevcut Galaxy S23 serisinde bulunuyor.

Galaxy S24 Ultra modeli, mevcut nesil Galaxy S23 Ultra’ya kıyasla gerçek anlamda bir yükseltmeye sahip olacak gibi görünüyor. Bu potansiyel iyileştirmeler arasında ekranın zirvede 2.000 nit’i aşabilecek genel parlaklığı bulunabilir. Aynı zamanda daha iyi enerji verimliliği sağlayarak pil ömrünün artmasına yardımcı olabilir.