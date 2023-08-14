Kore Bilim ve BİT Bakanı Lee Jong-ho, yakın tarihli bir röportajında, yerli endüstrinin uydu iletişim hizmetlerini ticarileştirmeye yönelik çabalarına dikkat çekti. Önümüzdeki yıl, uydu iletişimi alanında bir standardın oluşturulması planlanıyor ve bu gelişme, Samsung’un yaklaşan Galaxy S24 modelinde iki yönlü uydu bağlantısının sunulabileceği beklentilerini artırıyor.

Şubat ayında Samsung, özellikle uzak bölgelerde akıllı telefonlar ile uydular arasında doğrudan iletişim için yeni bir 5G modem teknolojisi duyurdu.

Bu teknoloji, Samsung’un Exynos modem çözümlerine entegre edilecek ve 5G tabanlı uydu iletişiminin ticarileşmesini hızlandıracak, ayrıca gelecekteki 6G odaklı Her Şeyin İnterneti (IoE) çağına hazırlık sağlayacak.

Bu yıl, Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2 destekli üst düzey telefonları, acil durum aramaları ve mesajlaşma için Düşük Dünya Yörüngesi (LEO) uydularına bağlanma yeteneğini sergiledi. Ancak bu özellik, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 veya Galaxy Z Fold 5 gibi modellerde henüz bulunmuyor.

Samsung, uydu iletişimi ekosisteminin yeni gelişmeleri nedeniyle uydu bağlantısını bu modellere entegre etmeyi ertelediğini açıkladı. Acil durum iletişimi için uydu ağı olan Iridium Communications ile işbirliği yapan Samsung, bu teknolojiyi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Galaxy S24 modelinin, Galaxy S24+, ve Galaxy S24 Ultra gibi versiyonlarıyla birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni seri, Exynos 2400 çip ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi iki farklı işlemci seçeneği sunacak.

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Eğer Galaxy S24, uydu iletişimini içeriyorsa, Exynos 2400 varyantı da gerekli donanım özelliklerine sahip olacak gibi görünüyor. Samsung, Galaxy S24’e potansiyel olarak entegre edilmiş bir özellik olarak Exynos çipleri için iki yönlü uydu bağlantısını geliştirdi. Şu an için, Android cihazlar arasında sadece HUAWEI telefonları uydu bağlantısı sunabiliyor.

Telefonların mobil ağlardan uzak bölgelerde çağrı ve mesaj iletimi için alçak yörüngedeki uydularla bağlantı kurabilmesi, iki yönlü uydu bağlantısı sayesinde acil durum iletişiminde devrim yaratma potansiyeline sahip. Bu teknoloji, kurtarma operasyonlarında ve hücresel kapsama olmayan bölgelerde mahsur kalan bireylere tıbbi yardım sağlamada önemli bir rol oynayabilir.

Ayrıca yapılan araştırmalar ve testler, gelecekteki yeniliklerin ek donanım gerektirmeden standart telefonlarda iki yönlü uydu iletişimini kolaylaştırabileceğini gösteriyor, bu da Galaxy S22 üzerinde incelenmiştir.