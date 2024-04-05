Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 FE tanıtım zamanı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 FE tanıtımı ne zaman olacak?

Samsung, S20 serisinden beri FE modellerini piyasaya sürüyor. Geçmiş lansman tarihleri ise şu şekilde:

Galaxy S20 FE – 2020, 23 Eylül

Galaxy S21 FE – 2022, 4 Ocak

Galaxy S22 FE – Piyasaya sürülmedi

Galaxy S23 FE – 2023, 4 Ekim

Galaxy S24 FE tanıtım zamanı ise Kore medyası The Elec tarafından sızdırıldı. Galaxy S24 FE tanıtım zamanı sızıntısına göre akıllı telefon bu yaz tanıtılacak. Galaxy S24 FE’nin ekran bileşeni bile seri üretime girdi.

Bir önceki nesil: Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

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