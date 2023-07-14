RGcloudS’a göre, yakında piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S24 Ultra akıllı telefonunun, elektrikli araçlarda (EV’ler) kullanılan katmanlı pillerden elde edilen 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor.

Samsung’un bu teknolojiyi henüz prototip aşamasında olduğu ve öncelikle Galaxy S24 Ultra ve muhtemelen Galaxy S24 Plus modellerine entegre etmeyi planladığı söyleniyor.

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Ancak, artan maliyetler nedeniyle, 2023 yılında üç amiral gemisi modelinde bu teknolojinin kullanılması olası görünmüyor. Samsung, gelişmiş pil teknolojisinin yanı sıra Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24 Plus’ta 65W hızlı şarjı sunabilir.

Aşırı ısınma endişelerini gidermek için, katmanlı pile bir soğutma jeli uygulanması planlanmaktadır. Bu teknoloji, sadece pil kapasitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın dayanıklılığını da artırarak darbelere karşı dayanıklı hale getirir ve pilin şişme riskini azaltıyor.

Rapora göre, Samsung’un Seul’deki Cheonan fabrikasında üretimine başlaması bekleniyor, ancak katmanlı piller için gerekli üretim ekipmanı henüz teslim edilmemiştir. Bu pillerin Çin’de bir pilot çalışması planlanmış olsa da, sınırlı miktarlarda üretileceği için muhtemelen Galaxy S24 Ultra için kullanılacak.

Diğer özelliklere gelince, Galaxy S24 Ultra’nın 10x yakınlaştırma sensöründe küçük bir iyileştirme yapılabilirken, Exynos 2400 yonga setinin Galaxy S24 serisinde geri dönüş yapabileceği söyleniyor.

Samsung, 26 Temmuz’da Kore’deki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtımına hazırlanıyor. Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’in yanı sıra etkinlikte Galaxy Watch 6 ve Galaxy Tab S9 serisinin de tanıtılması bekleniyor