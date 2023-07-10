Geçtiğimiz ay Apple, WWDC 2023 etkinliğinde ilk AR/VR gözlüğü Vision Pro’yu tanıtarak büyük bir etki yarattı. Ancak, Apple’ın bu yeni gözlüğünün piyasaya çıkışı, Samsung cephesinin kendi XR gözlüğünün ertelemesine neden olmuş gibi görünüyor. XR teknolojisine henüz geçiş yapmayan Samsung, XR gözlüğünü altı ay ertelemeye karar verdi. Samsung Apple karşısında rakip olamam diye korkuyor!

Samsung Apple’a Rakip Olmak İçin Çabalıyor!

Samsung, uzun bir süredir AR/VR cihazı üzerinde çalışıyordu ve XR gözlüğünün Şubat 2024’te piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak yeni raporlara göre şirket, gözlüğün lansmanını altı ay geciktirdi. Ertelenme nedeni henüz açıklanmasa da, Apple Vision Pro’nun bu kararı etkilemiş olabileceği düşünülüyor. İddialara göre Samsung, XR gözlüğünün özelliklerini ve tasarımını yeniden değerlendirmek için bu kararı aldı.

Apple Vision Pro, büyük bir etki yaratmasına rağmen üretim sürecinde büyük sorunlar yaşadığı biliniyor. Bu nedenle Apple, Vision Pro’yu sadece belirli mağazalarda ve randevulu şekilde satışa sunacak. Samsung cephesi üretim konusunda sorunlar yaşayacağından da korkmuş olabilir.

Samsung XR gözlüğünün ne gibi özellikler sunacağı henüz belirsiz, ancak XR teknolojisine odaklanacağı ve Vision Pro’ya benzer özellikler sunacağı düşünülüyor. Yine de Güney Koreli teknoloji devi henüz bu cihazı resmi olarak doğrulamış değil.

Samsung’un XR gözlüğünün ertelenmesi, Apple Vision Pro ile rekabeti etkileyecek bir şey. Apple’ın AR/VR gözlüğü büyük bir ilgi uyandırmış olsa da, Samsung’un gözlüğünün tasarım ve özelliklerini gözden geçirmek için ertelemeye gitmesi dikkat çekiyor. XR teknolojisinin gelişimi ve rekabetin artması, kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak ve AR/VR dünyasında heyecan verici gelişmelere yol açacaktır.

Samsung’un XR gözlüğünün ertelenmesi, AR/VR teknolojilerine ilgi duyan kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak bu durum, Samsung’un daha rekabetçi bir ürün sunma hedefiyle de ilişkilendirilebilir. Apple Vision Pro’nun başarısı ve XR gözlüklerinin gelişimi, AR/VR alanında gelecekte daha büyük yeniliklerin beklenmesine olanak sağlayabilir. Bizler de teknolojinin bu konudaki gelişimini yakından takip ediyor olacağız.

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