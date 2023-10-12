Samsung, Galaxy S24 serisinin 2024 yılı başlarında tanıtılacağına dair hazırlıklarını sürdürüyor. Seri, Galaxy S24, S24+ ve en üst seviye S24 Ultra modellerinden oluşacak. Son sızıntılar, ana ve Plus modellerinin temel özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

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Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S24 ve S24+ modellerine yeni bir Exynos 2400 SoC entegre etmeyi planlıyor. Bu arada, Samsung’un S24 Ultra’yı ise her bölgede Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile sunacağı söylentiler arasında. 2024 Exynos yonga seti, on çekirdekli bir yapıya sahip olacak, ki bu, 10 farklı çekirdeği barındırdığı anlamına geliyor.

Yonga seti, aşağıdaki şekilde yapılandırılmış olacak:

3.19GHz hızında çalışan bir Cortex X4 Prime CPU çekirdeği (1 adet)

2.9 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek

2.6 GHz saat hızına sahip üç adet performans çekirdeği

1.95 GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği

Ayrıca, yonga setinin, Samsung XClipse 940 ve 10 GBps’ye kadar indirme hızı sunan entegre bir modem olan Exynos 5300’ü de içereceği bildiriliyor.

Tüm bu bilgiler, daha önceki Exynos 2400 raporlarıyla uyumlu görünüyor. Ayrıca, @OreXda tarafından Twitter üzerinden paylaşılan ek bilgilere göre, Samsung’un Exynos 2500 için de benzer bir on yıllık çekirdek konfigürasyonu planladığı görülüyor. Yeni nesil çipte Cortex X5 Prime CPU çekirdeğinin yanı sıra iki Cortex A730 performans çekirdeği, daha düşük saat hızlarına sahip üç Cortex A730 çekirdeği ve dört Cortex A530 verimlilik çekirdeği bulunacak.