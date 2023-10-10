Samsung, 2023’te piyasaya sürülen Enterprise Edition Galaxy cihazları için garanti politikasını değiştiriyor. Normalde Care+ paketi satın alan müşterilere uzatılmış garanti sunuyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, 2023’te piyasaya sürülen belirli cihazlar için ticari garantiyi üç yıla çıkaracağını duyurdu.

Samsung’un bu uygulaması 8 Samsung cihazı kapsayacak:

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra

Samsung Galaxy A34, Galaxy A54

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung’un Son Amiral Gemisi Galaxy S23 Neler Sunuyor?

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya