Samsung, 2023’te piyasaya sürülen Enterprise Edition Galaxy cihazları için garanti politikasını değiştiriyor. Normalde Care+ paketi satın alan müşterilere uzatılmış garanti sunuyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, 2023’te piyasaya sürülen belirli cihazlar için ticari garantiyi üç yıla çıkaracağını duyurdu.
Samsung’un bu uygulaması 8 Samsung cihazı kapsayacak:
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra
- Samsung Galaxy A34, Galaxy A54
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
İçindekiler
Samsung’un Son Amiral Gemisi Galaxy S23 Neler Sunuyor?
- 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma
- Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
- Adreno 740 GPU
- 8 GB LPDDR5X RAM
- 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama
- One UI 5.1 ile Android 13
- Çift SIM (nano + nano)
- f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera
- Toza ve Suya dayanıklı (IP68)
- Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ağırlık: 167g
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC
- 25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya
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