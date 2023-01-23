Samsung’un çok yakında tanıtacağı amiral gemisi canavarı Galaxy S23 Ultra kamera örnekleri ile karşımıza çıkmaya başladı. Güney Koreli Samsung’un çalışanları da yeni canavarları test etmeye başladı. Bu süreçte serinin tepe modeli olacak olan Galaxy S23 Ultra kameranın 30 kat zoom çalışmasını gösteren görseller ortaya çıktı.

Sızıntıları ile bilinen Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre Ultra model göre 30 kat zoom yapacak. Bu zoom kapasitesi Galaxy S22 Ultra’da 20 kattı. Görünüşe göre Samsung yakınlaştırma konusunda rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

Samsung, Galaxy S23 kameraların yeteneklerini zaten tanıtıyor ve şirket iki özelliğe odaklanıyor. Bu özellikler yakınlaştırma (Space Zoom ile 100x) ve gece çekim yetenekleri olarak sıralanıyor. Kamera konusunda bu yıl iPhone’un yolundan gidecek olan Samsung, doğal fotoğraf işleme konusunda Android tarafında bir ilke imza atabilir.

Samsung’un yeni canavarları 1 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak. 9 Şubat tarihinde satışa sunulacak olan bu modellerin ülkemize de çok geçmeden geleceğini belirtelim. Güney Koreli firmanın ülkemizde kur ve vergilerden dolayı iPhone 14’teki gibi bir fiyat politikası izlemesi çok olası görünüyor.

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Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 12 GB RAM’den beslenecek olan Ultra model, Android tarafının en güçlüleri arasında yer alacak. Overclock destekli bu işlemcinin batarya tüketimine nasıl bir etki edeceğini kestirmek güç. Hızlı şarj tarafında Çinli rakipleri gibi 100W hızlı şarja geçmeyecek olan Samsung bakalım şarj konusu nasıl çözecek? Bekleyip göreceğiz.