Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarı, Alman üreticinin en yeni ve yüksek performanslı hamlesiyle genişlemeye devam ediyor. Opel, sevilen SUV modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonunu resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Hem güç hem de yol tutuş kabiliyetiyle öne çıkan bu model, markanın elektrik dönüşümünde önemli bir basamağı temsil ediyor. Peki, çift motorlu Opel Grandland yeni nesil özellikleriyle neler sunuyor?

Opel Grandland AWD elektrik performansı ve tasarımı

Yeni Opel Grandland AWD elektrik modeli, dış görünümünde markanın modern tasarım dilini en güçlü haliyle yansıtıyor. Ön bölümde yer alan aydınlatmalı 3D vizör yapısı, aracın teknolojik kimliğini ilk bakışta ortaya koyuyor. Arka tarafta ise aydınlatmalı şimşek logosu, gece sürüşlerinde karakteristik bir imza oluşturuyor.

Bu özel versiyonu serinin diğer üyelerinden ayıran bazı görsel detaylar da bulunuyor. Ön tamponda kullanılan parlak siyah eklentiler ve 20 inç boyutundaki elmas kesim alaşım jantlar, aracın sportif duruşunu pekiştiriyor. Elektrikli araç dünyasında estetik ve aerodinamik dengesi bu modelde dikkat çekici bir uyum yakalıyor.

Çift motorlu yapısıyla Opel Grandland teknik detayları

Aracın kalbinde her iki aksa yerleştirilen birer elektrik motoru görev alıyor. Bu çift motorlu kurulum sayesinde Opel Grandland AWD elektrik toplamda 239 kW (325 HP) maksimum güç üretiyor. 509 Nm tork değeri ise sürücüye her an yüksek bir ivmelenme kabiliyeti sağlıyor.

Performansın artmasıyla birlikte menzil değerlerinde küçük bir değişim yaşandığı görülüyor. Standart versiyonlarda kullanılan 73 kWsa kapasiteli batarya bu modelde de yerini koruyor. Ancak dört tekerlekten çekiş sisteminin getirdiği ek yükle beraber sürüş menzili 473 kilometre olarak ölçülüyor. Opel Grandland, bu verilerle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için denge vadediyor.

Şarj tarafında ise kullanıcıları oldukça hızlı bir süreç bekliyor. 160 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, yaklaşık 29 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor. Şehir içi kullanımda yaygın olan 11 kW AC şarj üniteleriyle ise tam dolum süreci yaklaşık 4,5 saat sürüyor.

Opel Grandland Elektrik AWD teknik özellik özeti

Maksimum Güç: 239 kW (325 HP)

239 kW (325 HP) Maksimum Tork: 509 Nm

509 Nm Çekiş Sistemi: Dört tekerlekten çekiş (AWD)

Dört tekerlekten çekiş (AWD) Batarya Kapasitesi: 73 kWsa

73 kWsa Menzil: 473 km (WLTP)

473 km (WLTP) Hızlı Şarj (DC): 160 kW (29 dakikada %20-80)

Yeni Opel Grandland AWD elektrik Türkiye fiyatı ne kadar?

Türkiye pazarında GS donanım seviyesiyle satışa sunulan model, teknoloji ve konforu bir arada sunmayı hedefliyor. Opel, elektrikli Grandland’in 239 kW’lık dört tekerlekten çekişli versiyonunu Türkiye’de lansmana özel olarak 3.782.000 TL fiyat etiketiyle satışa sundu.

Markanın en güncel sürüş destek sistemlerini barındıran araç, üst segment bir sürüş deneyimi vadediyor. Opel Grandland AWD elektrik versiyonunun fiyatlandırması, performans ve donanım beklentisi yüksek olan kullanıcıları hedefliyor.

Özellikle dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında ve farklı yol zeminlerinde daha güvenli bir sürüş imkanı tanıyor. Opel’in yeni amiral gemisi SUV modeli, tasarımıyla olduğu kadar sunduğu verilerle de dikkat çekmeyi başarıyor.

AWD nedir?

All Wheel Drive (AWD), aracın motor gücünü dört tekerleğine de aynı anda veya ihtiyaca göre değişken oranlarda aktaran sistem şeklinde tanımlanıyor. Bu teknoloji, özellikle kaygan zeminlerde ve virajlarda çok daha yüksek yol tutuşu sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 473 kilometrelik menzil, bu kadar yüksek performanslı bir elektrikli SUV için yeterli mi?