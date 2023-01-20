Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2020 yılında duyurulmuş, sunduğu cömert özellikler ve bütçe dostu fiyatıyla ülkemizde en çok sevilen tablet modellerinden biri olmuştu. Samsung, sevilen tabletini Android 13 üzerine kurulu One UI 5.0 güncellemesiyle ödüllendiriyor!

Güncelleme Tabletlere Özel One UI 5.0 Özelliklerini Getiriyor!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite o kadar çok sevilmişti ki, firma bu modeli 2022 yılında Snapdragon 720G işlemcisiyle yenilemişti. 2022 yılında duyurulan model kısa bir süre önce güncellenmişti. Şimdi güncellemeye kavuşan modelse 2020 yılında Exynos 9611 yonga setiyle taıtılan model olarak karşımıza çıkıyor.

SM-P615 model numaralı Galaxy Tab S6 Lite LTE için One UI 5.0 güncellemesi başladı. P615XXU4FWA5 koduyla dağıtımına başlanılan güncelleme, One UI 5.0 yüklü telefonlarda gördüğümüz görsel değişikliklerin yanında, tablete özgü olan bazı değişiklikler de içeriyor.

Buna göre, One UI 5.0 güncellemesyle cihaza gelişmiş çoklu uygulama desteği ve yenilenen görev çubuğu gibi bazı yenilikler gelmiş oldu. Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir kilit ekranı ve performans iyileştirmeleri de One UI 5.0 güncellemesiyle Galaxy Tab S6 Lite’a gelen yenilikler arasında yer alıyor.

Kasım Güvenlik Yaması Dikkat Çekiyor

Her ne kadar cihaz en son One UI sürümüne kavuşmuş olsa da, güvenlik yamasının geçtiğimiz yılın Kasım ayından kaldığını görmek mümkün. Birçok Samsung akıllı telefonun Ocak 2023 güvenlik yamasına güncellendiği göz önünde bulundurulursa, Galaxy Tab S6 Lite’ın bu konuda geride kaldığı söylenebilir.

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Fransa’da başlayan güncelleme, yakın zamanda diğer ülkeler için de başlayacak. Cihazın SM-P610 model numaralı olan ve yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekleyen modeli için de güncellemenin yakında başlayacağını söyleyelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 5.0 güncellemesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!