Samsung’un halihazırdaki amiral gemisi olan Galaxy S23 Ultra, tıpkı selefi olan Galaxy S22 Ultra gibi inanılmaz derecede güçlü bir kamera kurulumuna sahip. Galaxy S23 Ultra’nız ile genellikle mükemmel fotoğraflar elde etseniz de, özellikle gece fotoğraflarında bazı kullanıcılar kamera deneyiminden memnun kalmamıştı. Samsung tam da bu noktaya parmak basan bir güncellemeyi yakında yayınlayabilir! S23 Ultra kullanıcıları tetikte!

Galaxy S23 Ultra Gece Fotoğraflarında Seviye Atlayacak!

Galaxy S23 serisinin kamera deneyiminde, güncellemelerle bazıları giderilen birkaç sorun vardı. Samsung’un bu ay yayınlayacağı Mayıs 2023 güncellemesi de dahil olmak üzere gelecekteki güncellemelerle kameradaki sorunları düzeltmek için ciddi adımlar atacağı söyleniyor.

Görünüşe göre bu ay yayınlanacak olan Mayıs 2023 güncellemesi Galaxy S23 Ultra ile çekilen gece fotoğraflarının kalitesini de artırabilir. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, geliştirilmekte olan yeni Galaxy S23 Ultra aygıt yazılımının bir örneğini gördüğünü iddia ediyor ve bu güncellemeyle birlikte gece fotoğraflarının da iyileştirildiğini söylüyor.

Paylaşılan bilgilerde, gece fotoğraflarının nasıl iyileştirileceği açıklanmamış. Samsung yeni güncellemede fotoğraftaki gürültüyü azaltma ve geceyi gündüze çevirmektense daha doğal gece fotoğrafları çekmeye odaklanabilir.

Ultra olmayan Galaxy S23 modellerinde ise gece fotoğrafı kalitesinin iyileşip iyileşmeyeceği henüz belli değil. Bu özel güncellemenin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına gelince, bahsedilen yazılımı sürümünün bu ay içinde yayınlanacağını ve güncellemenin Galaxy S23 serisine Mayıs 2023 güvenlik yamasını da getireceğini söyleyelim.

Samsung’un Galaxy S23 serisinin kamera konusunda tartışmalı bir seri olduğunu söylemek mümkün. Serinin kamera deneyimi genel anlamda Android dünyasının şampiyonu olmaya aday olsa da, kamera yazılımı ve kamera donanımındaki bazı hatalar Samsung Galaxy S23 serisinin gerçek şampiyon olmasının önüne taş koyuyor.

Hatırlatmak gerekirse, bazı Galaxy S23 ve S23+ kullanıcıları 50MP arka kameranın çekilmek istenen sahneyi odakta tutma konusunda bir sorunu olduğundan şikayet etmişti. Kullanıcılar, sahnenin merkezi beklediğiniz gibi keskin ve odaklanmış görünürken, fotoğrafların yanlarda ve kenarlarda bulanık olduğunu bildirerek Samsung’un konu hakkında bir düzeltme güncellemesi yayınlamasını istemişti.

Firma, yeni güncellemeyle beraber kameradaki bu ve benzeri sorunlara el atabilir. Güncelleme konusunda sicili en iyi olan Android üreticilerinden biri olan Samsung’un kamera konusundaki sorunları çözememesi talihsizlik olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 Ultra’ya gelecek güncelleme kamera deneyimini iyileştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!