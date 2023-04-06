Geçtiğimiz haftalarda sizlerle Apple’ın iOS 16.4 ile ülkemizde satılan 5G destekli iPhone modellerinde bu bağlantı seçeneğini duyurmuştuk. Apple’ın ezeli rakibi Samsung da altta kalmadı ve Türkiye’de satışta olan Galaxy S23 serisinde 5G bağlantı seçeneğini aktifleştirdi!

5G Şarjınızı Sömürebilir, İşte Nedeni!

Samsung Galaxy S21 serisinden başlayarak 5G destekli modellerini ülkemizde piyasaya sürmüş durumda. Ancak 5G desteği ülkemizdeki modellerde yazılımsal olarak kısıtlanmıştı. Son yaşanan gelişmeyle beraber ülkemizde satılan Galaxy S23 ailesinde 5G desteği aktif hale gelmiş oldu. Artık cihazınızın hücresel veri ayarlarına giderek 5G bağlantısını seçebiliyorsunuz.

Samsung Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S23 serisi kullanıcıları, bugünden itibaren Türkiye’de 5G teknolojisini kullanabilecek. Galaxy S23, S23+, S23 Ultra kullanıcıları, İstanbul Havalimanı’nda sunulan 5G şebekelerine bağlanabilecek.

Şimdilik İstanbul Havalimanı diyoruz çünkü ülkemizde kararlı 5G ağları sadece burada bulunuyor. Bu nedenle şimdilik 5G’yi seçmenizin pek bir anlamı yok. Zira 4G kapsama alanı konusunda bile bazı sorunlar yaşayan ülkemizde 5G’nin kapsama alanının oldukça az olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 5G bağlantısını seçmek cihazınızın sürekli olmayan 5G ağlarını aramasına ve boş yere pil tüketmesine neden olabilir.

Apple tek seferde bütün 5G destekli telefonlarında bu bağlantı seçeneğini aktif hale getirmişti. Samsung ise bunu parça parça yapıyor. 5G desteği, şimdilik Galaxy S23 serisi için etkinleştirilse de, önümüzdeki dönemde Galaxy S23 serisi dışındaki modeller için de aktifleştirilecek.

Şirket, bu yılın sonuna kadar Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 cihazlarında da 5G kullanımını aktifleştirmeyi planlıyor. Keşke Samsung da tek seferde 5G destekli bütün modellerinde bu bağlantı seçeneğini aktif hale getirseydi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda 5G desteği var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!