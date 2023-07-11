Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisi için Temmuz 2023 güvenlik güncelleştirmesini yayınlayan Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S23 serisi için 2023 güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.

Sammobile kaynaklı bilgiye göre Galaxy S23 serisi Temmuz 2023 güvenlik güncelleştirmesini almaya başladı. Güncelleme S91xBXXS3AWF7 yazılım sürümü ile dağıtılıyor.

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Güvenlik yaması 429.68 MB büyüklüğünde ve 90’ın üzerinde güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Güncelleme şimdilik sadece Avrupa pazarı için yayınlandı. İlerleyen günlerde diğer ülkelere de gelecektir.

Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya