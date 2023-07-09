Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Özellikle amiral gemisi kanadındaki akıllı telefonlarına uzun süre güvenlik günceleştirmeleri sunan Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S21 serisi için 2023 güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy S21 serisi Temmuz 2023 güvenlik güncelleştirmesini G99xBXXS9EWF3 yazılım sürümü ile alıyor. Bu güncelleme ile birlikte 90’dan fazla güvenlik açığı gideriliyor. Bu güvenlik açıklarından 52 tanesi Google tarafından giderilirken kalan 38 tanesi Samsung tarafından gideriliyor. Samsung tarafından giderilen güvenlik açıkları ise şunlar: ADB komutu aracılığıyla manuel paket kurulumu, uygunsuz ses sistemi erişim kontrolü, UWB yonga seti tanımlayıcısı, yayın SMS yapılandırması, Galaxy Tema Hizmeti

Güncelleme şimdilik Arjantin, Bolivya, Brezilya, Meksika, Peru ve Uruguay’da kullanıma sunuldu. Ancak ilerleyen günlerde diğer dünya ülkelerine ve ülkemize de gelecektir.

Samsung güncelleme desteği konusunda ataklarına devam etse de şimdilik Apple’a yetişememiş duruyor. Amiral gemisi kanadında 5 sene güvenlik güncelleştirmesi sunan Samsung, Android kanadında ise güncelleme desteği konusunda lider konumunda. Siz Samsung’un Galaxy S21 serisine sunduğu güncelleme desteği konusunda ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.