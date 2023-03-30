Samsung, geçtiğimiz aylarda en yeni amiral gemisi Galaxy S23’ü piyasaya sürdü. Ancak bazı kullanıcılar kamerayla ilgili sorunlar bildirdi. Samsung da bu sorunlar için düğmeye bastı ve güncelleme yayınladı. S91xNKSU1AWC8 yapı numaralı güncelleme şu anda Kore’de mevcut ve 922,88 MB dosya boyutuyla Mart 2023 güvenlik düzeltme eki kapsamında geliyor. Tüm Galaxy S23 serisi bu güncellemeyi alıyor.

Güncellemedeki en büyük iyileştirmelerden biri kamera ve galeri ile ilgili. Galeri, kullanıcıların fotoğrafları hemen silmesine olanak tanıyan ve daha sorunsuz bir deneyim sağlayan yeni bir işleve sahiptir. Ek olarak, otomatik odaklama konsepti değiştirilerek, kullanıcıların odak tam olarak ayarlanmadığında bile fotoğraf çekmesine izin verilir. Bununla birlikte, kullanıcılar kamera asistanı ayarlarına giderek bu özelliği kapatabilir ve hıza göre odaklanmaya öncelik verebilir.

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Ayrıca güncelleme, keskinliği iyileştirerek ve düşük ışıkta Ultrawide çekim yaparken fark ekleyerek ultra geniş kamera fotoğrafçılığını geliştiriyor. Düşük ışıkta Gece modu kapatıldıktan sonra çekim, üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak görüntülü aramayı sonlandırdıktan sonra yüz tanıma ile ilgili çeşitli sorunları giderir ve kamera hareketlerinin kararlılığını iyileştirir. OIS artık daha dengeli ve daha iyi görüntü kalitesi sağlıyor. Genel olarak, Galaxy S23 cihazları için en son güncelleme, kamera ve galeri ile ilgili önemli iyileştirmeler ve düzeltmeler getiriyor.

İçindekiler Galaxy S23 Serisi için Yayınlanan Güncellemenin Detayları

Galaxy S23 Serisi için Yayınlanan Güncellemenin Detayları Galaxy S23 Serisi için Yayınlanan Güncellemenin Detayları

Galeriye, kullanıcıların fotoğrafları fotoğraf makinesiyle çekildikten hemen sonra işlenirken silmelerine olanak tanıyan yeni bir işlev eklendi. Otomatik odaklama konsepti, daha hızlı fotoğraf çekmek için çekim düğmesine basıldığında odak tam olarak ayarlanmamış olsa bile kullanıcıların fotoğraf çekmesine izin verecek şekilde değiştirildi. Ancak kullanıcılar, en son Camera Assistant’taki ayarları değiştirerek eskisi gibi odaklanmayı tamamladıktan sonra çekim yapmaya devam edebilir. Odaklanmayı hıza göre önceliklendirmek için kullanıcılar “odaklanma önceliği” ayarını açabilir. Kamera Video Modunu Süper Sabit Açık olarak ayarladıktan sonra iç mekanlarda düşük ışıkta ultra geniş çekim yaparken iyileştirilmiş keskinlik ve titreme eklendi. Kullanıcılar ayrıca, iyi bir Süper Dengeli fotoğraf çekmek için daha fazla ışığa ihtiyaç duyulduğunu belirten bir bildirim alacaklar. Arkadan fotoğraf modunda çekim yaparken sol tarafta aralıklı olarak beliren yeşil çizgi düzeltildi. Arka videoda Otomatik FPS Kapalı ayarlandıktan sonra FHD60 ile çekim yapılırken görüntü sabitleme iyileştirildi. Düşük-orta ışıkta yüksek pikselli çekim yapılırken, orta-düşük ışıkta gökyüzünde iyileştirilmiş çizgi şeklindeki bantlama gürültüsü. Genel keskinlik de yüksek pikselli çekim için optimize edildi ve OIS stabilizasyonu sayesinde aralıklı bulanıklık azaltıldı. Camera Assistant’ta Çekim Hızı > Yüksek Çözünürlük > Hız Önceliği seçildikten sonra düşük ışıkta Night Off’tan sonra çekim yapılırken oluşan bir arıza düzeltildi. Üçüncü taraf görüntülü aramayı sonlandırdıktan sonra yüz tanıma sorunları çözüldü. Samsung, çerçevede hareketli nesneler olduğunda kamera uygulamasının kararlılığını da iyileştirdi.