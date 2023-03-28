Samsung Galaxy A34 5G’nin incelemesinden daha önce kamera tarafında bizlere neler sunduğunu sizlere bu video ile göstermek istedik. Sizce Samsung Galaxy A34 5G’nin ön ve arka kameradaki fotoğraf performansı nasıl? Hem ön ve arkada 4K 30fps video çekimi yapabilmesi segmentindeki diğer telefonlardan bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Ayrıca arkadaki ana kamerasında OIS bulunarak görece daha az bir sarsıntıya video çekebilmesini sağlıyor.

Siz de Samsung Galaxy A34 5G’nin kamerası hakkında düşündüklerinizi yorumlar kısmında bizimle ve takipçilerimizle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler.

Samsung Galaxy A34 5G ile çekilen fotoğraflara tam kalitede ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz.

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