Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisini Android 13 işletim sistemi ile dün tanıttı. Bu seride One UI 5.1 arayüzünü kullanan Samsung, güncelleme konusunda güzel haberler de açıkladı. Samsung’un açıklamasına göre yeni canavarlar tam 5 yıl boyunca güncelleme alacak.

Samsung bu süreçte dört büyük Android güncellemesini garanti ediyor. Bu, Galaxy S23 serisinin tüm modellerinin Android 17 alacağı anlamına geliyor. Ancak bundan sonra destek durmayacak.Samsung, Galaxy S23 için güvenlik güncellemeleri yayınlayacak. Önce aylık olarak olacak. Sonrasında ise üç ayda bir güvenlik güncellemeleri yayınlanacak. 2028 yılı bittiğinde ise S23 serisinin güncelleme desteği son bulacak.

Google bile mevcut Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemileri için yalnızca üç büyük Android güncellemesini garanti ediyor. Google’ın kendi serisine 3 büyük Android güncellemesini garanti etmesine karşılık Samsung’un 4 yıl ana güncelleme 1 yıl da güvenlik güncellemesi sunması oldukça şaşırtıcı oldu diyebiliriz.

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Güncelleme konusunda son yıllardaki başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Samsung, ana Android güncellemelerini ne zaman sunacağını şimdilik belirtmedi. Muhtemelen Android 14 güncellemesi çıktıktan 5-6 ay sonra S23 serisi için de yayınlanacak.

Arayüz tarafında ise Samsung’un yine son One UI arayüz güncellemesini S23 serisine sunması bekleniyor. Bakalım Güney Koreli firma verdiği sözün arkasında durabilecek mi? Samsung’un bu hamlesine karşılık OPPO, Xiaomi ve Vivo gibi firmalar bakalım nasıl bir aksiyon alacak?