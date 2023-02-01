Samsung‘un uzun zamandır beklenen amiral gemisi modeli Galaxy S23 bugün resmi olarak tanıtıldı. Samsung’un Qualcomm ile işbirliği sonucu üretilen piyasanın en hızlı Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olan telefonun özelliklerine ve fiyatına gelin yakından bir göz atalım. Bakalım bu zamana kadar sızdırılan bilgiler doğru çıkmış mı?

Piyasanın en hızlılarından biri olan telefonda bizleri 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 Hz ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED ekran karşılıyor. Bu ekran oyun modunda 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına çıkabiliyor. Parlaklık tarafında ise tepe parlaklık olarak 1.750 nit parlaklığa kadar bu panel çıkabiliyor. Ekranın kırılmalara ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu belirtelim.

Telefonun kalbinde ise yazının en başında da belirttiğimiz gibi S23 serisine özel olarak geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti yer alıyor. Bu yonga seti bazı durumlarda otomatik olarak kendini overclock yani hız aşırtma yapabiliyor. Bu sayede şimdilik piyasanın ne hızlı telefonu S23 serisi olacak gibi görünüyor. İşlemcinin GPU tarafında ise Adreno 740 bulunuyor.

8 GB RAM LPDDR5X ile gelen telefonun en büyük handikapı 128 GB depolama ile gelmesi. Bu 128 GB depolamalı sürüm maalesef ki UFS 4.0 yerine UFS 3.1 kullanıyor. 256 GB ve 512 GB‘lık sürümlerinde ise UFS 4.0 teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Şimdi gelelim herkesin merak ettiği kamera tarafına. Telefonun arka bölümünde bizleri f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens karşılıyor. Bu kameranın 8K çözünürlüğüde 30 FPS ve 4K çözünürlüğünde 60 FPS video kaydı yapabildiğini belirtelim.

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Ön bölümde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamerayı görüyoruz. Kutusundan Android 13 tabanlı yeniliklerle doldu One UI 5.1 arayüzü ile çıkan telefonda 25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Telefonun fiyatı ise 24.999 TL olarak açıklandı.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 özellikleri

Samsung Galaxy S23 özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya