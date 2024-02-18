Galaxy S23 Galaxy AI alacak mı sorusu çok sık soruluyordu. Ortaya çıkan tüm bilgiler, Galaxy S23 serisi gibi 2023 yılında çıkan Samsung akıllı telefon modellerinin şirketin Galaxy S24 serisi ile beraber tanıttığı yapay zeka aracı olan Galaxy AI güncellemesini alacağını gösteriyordu. Sonunda beklenen oluyor ve Galaxy S23 serisi gibi eski amiral gemisi akıllı telefonlar Galaxy AI güncellemesi almaya hazırlanıyor.

İçindekiler Galaxy S23 Galaxy AI Güncellemesi ile Coşacak

Galaxy S23 Galaxy AI Güncellemesi ile Coşacak



Geçtiğimiz günlerde sizlerle Samsung Bixby sesli asistanının Galaxy AI özellikleri ile güncellendiği haberini paylaşmıştık. Samsung cephesi, eski modeller için de Galaxy AI desteğini uygulama güncellemeleriyle beraber kullanıcılara sunacak gibi duruyor.

Samsung, One UI 6.1 güncellemesinin tüm telefonlara hemen Galaxy S24’te görülen AI özelliklerini kazandırmayacağını doğruladı. Şirket yetkilileri tarafından onaylanan ilk uyumluluk listesi, yeni AI özelliklerinin 2023 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi cihazlarla sınırlı olacağını ortaya koydu.

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Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil), Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9’un sonunda bu AI yeteneklerini alacağını belirten Samsung, akıllı telefonlar için bu güncellemeyi hazırlamak için ilk adımı attı. Şirketin Galaxy Store’daki Samsung On-Device Resource uygulamasını güncellediği ve bu uygulamanın yeni yapay zeka özelliklerinden yararlanılacağı belirtiliyor.

Samsung On-Device Resource uygulaması, artık eski amiral gemilerinde de kullanılabilecek. Örneğin, gerçek zamanlı çağrı çevirisi ve ses kayıtlarını metne dönüştürme gibi yeni AI özelliklerine sahip olan uygulama, Z Fold 5 ve Galaxy S23 gibi eski amiral gemilerinde de işlevsel olacak, bu da One UI 6.1 güncellemesinin yakında gelebileceğini işaret ediyor.

Galaxy S23 Galaxy AI güncellemesi alan tek model olmayacak. Yukarıda sizlerle paylaştığımız haberde yer alan birçok akıllı telefon ve tablet de Galaxy AI nimetlerinden yararlanabilecek. 2023 yılında duyurulan amiral gemisi ürünlerin tamamı bu özelliklerden yararlanacak gibi.

Ancak, Samsung’un bu yapay zeka özelliklerini One UI 6.1 güncellemesine mi dahil edeceği yoksa ayrı olarak mı yayınlayacağı henüz belli değil. Samsung cephesinin Galaxy AI özelliklerinin kritik bir bileşeni olan Samsung On-Device Resource için yayınladığı bu güncelleme, One UI 6.1’e gerek kalmadan bu özelliklerin Galaxy Store üzerinden gelecek bir güncelleme ile cihazlara yüklenebileceğini gösteriyor.

Ancak, yeni Galaxy AI özelliklerine erişmek isteyen Galaxy S22 serisi veya daha eski Samsung amiral gemisi cihaz kullanıcıları için işler pek de umut verici görünmüyor. Yeni Samsung On-Device Resource uygulama güncellemesinin yalnızca yeni modellerde mevcut olduğu ve S22 gibi önceki amiral gemisi akıllı telefonların bu güncellemeyi desteklemediği söyleniyor.

Şu anda, Galaxy S23 Galaxy AI güncellemesi hakkında daha fazla detay bekleniyor. Samsung’un yeni yapay zeka özellikleri konusunda kullanıcılara daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 Galaxy AI güncellemesi bekleneni verecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!