Exynos Galaxy S24 hakkında yepyeni testler geldi. Galaxy S24 serisi 17 Ocak’ta tanıtıldığında, cihazların ülkemize Exynos 2400 işlemci ile geleceği açıklanmış ve Galaxy S23 serisinin tamamında kullanılan Snapdragon 8 Gen 2’den sonra Exynos tercihini duyanlar tam tabiriyle Samsung’u topa tutmuştu. Cihazların satışının başlamasıyla beraber Exynos Galaxy S24 hakkında yeni testler geldi. Exynos 2400 ısınıyor mu, performansı nasıl? İşte test sonuçları.

Exynos Galaxy S24 Bu Sefer Olmuş mu?

Samsung, her Galaxy S24 modeli için farklı bir yaklaşım benimsedi. Galaxy S24 Ultra, uluslararası pazarda da dahil olmak üzere Qualcomm’un en yeni çipi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışıyor. Ancak, Kuzey Amerika’daki Galaxy S24 ve S24 Plus modelleri yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 çipleriyle geliyor. Türkiye gibi diğer bölgelerdeki Galaxy S24 ve S24 Plus modelleri ise Exynos 2400 çipine sahip.

Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasındaki farklar, kullanıcılar arasında hemen fark ediliyor. Galaxy S24’ün her iki versiyonunu da satın alan bir YouTuber’ın videosunda belirtildiği gibi, bu farklar sadece hızla sınırlı değil. Exynos 2400 çipi, daha fazla ısınma eğiliminde, pil ömründe ve hücresel bağlantı ile fotoğraf kalitesinde de biraz geride.

Bununla beraber, Exynos’un Snapdragon ile çok da farklı olmadığını iddia eden birçok video da bulunuyor. Testlerde Exynos Galaxy S24 ile Snapdragon Galaxy S24 arasında çok ciddi farklar olmadığını görmek mümkün. Wild Life Stres Testi gibi işlemci ve GPU’yu oldukça zorlayan testlerde Snapdragon versiyonu biraz daha önde olsa da, iki işlemcinin de birbirine yakın sonuçlar verdiğini söylemek mümkün.

Yapılan testler gösteriyor ki, Exynos 2400 bu nesilde Snapdragon 8 Gen 2’den ziyade Snapdragon 8 Gen 3’e yakın bir performans sergiliyor. Exynos 2400 ısınıyor mu sorusunun cevabı ise karışık. Yapılan testlerin büyük bir çoğunluğunda Exynos Galaxy S24 modeli, Snapdragon model ile benzer sonuçlar veriyor.

Ancak Exynos’un ciddi derecede daha çok ısındığını gösteren sonuçlar da var. Snapdragon’un daha çok ısındığı testler ise yok denecek kadar az. Bu durumda Exynos’un termal başarımının bu nesilde de Snapdragon’un biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün olsa da, aradaki farkların ihmal edilebilir düzeyde olduğu görülüyor.

Her şeye rağmen Exynos 2400, önceki Exynos 2200 çipine kıyasla oldukça iyileşmiş durumda. Exynos 2400, performans açısından Snapdragon çipiyle tam olarak eşit olmasa da, geçmişteki olumsuz deneyimlerden dersler çıkarmış gibi görünüyor.

Snapdragon çipi kadar iyi olmasa da, Exynos 2400, Samsung’un amiral gemisi telefonlarında iyi bir performans sunmayı hedefliyor. Exynos Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerine karşı soğuk duranlar, bu nesilde Exynos’a korkmadan yaklaşabilirler, zira Exynos 990 gibi bir facianın bu nesilde gerçekleşmeyeceğini söylemek mümkün.

Sonuç olarak, Galaxy S24 kullanıcıları, hangi çipin telefonlarında kullanıldığını dikkate alarak satın alma kararlarını vermek zorunda. Ancak, Samsung Exynos 2400 işlemcisi bu nesilde sonunda birçok problemi geride bırakmış gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Exynos’a dönüş doğru bir karar mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!