Samsung bir süredir Galaxy S23 FE üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefonun birçok özelliği sızdırılmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23 FE, kablosuz şarj veri tabanı olan Wireless Power Consortium web sitesinde göründü. Detaylara bakalım.

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Wireless Power Consortium web sitesine göre Galaxy S23 FE’nin kablosuz şarj desteği bulunacak. Ancak bu kablosuz şarj 4.4W hızda olacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S23 FE’nin iki farklı varyasyonu bulunacak. Bu varyasyonlardan birisinde Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti kullanılırken diğerinde Exynos 2200 kullanılacak. Samsung bunu çok yapıyor, benzer bir durumu daha önce Galaxy S20 FE’de de görmüştük.

Galaxy S23 FE, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.4 inç büyüklüğünde olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Exynos 2200 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya eşlik edecek ikincil ve üçüncül kameraları özellikleri henüz bilinmiyor.