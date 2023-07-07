Samsung’un 2021 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S21 FE, kardeşi S20 FE kadar sevilmese de yine de hatırı sayılır miktarda satmıştı. Bunun üzerinde Samsung, Galaxy S21 FE’nin Snapdragon 888 versiyonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

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Akıllı telefon temelde önceki versiyon ile tamamen aynı. Sadece yeni versiyonda yonga seti değiştirilmiş. Galaxy S21 FE, Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip. 120hz ekran yenileme hızına sahip bu ekranda Dynamic AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 versiyonu kaputun altında Snapdragon 888 yonga setine sahip. Bu yonga seti 2021 yılının amiral gemisi yonga seti olarak karşımıza çıkıyordu. Xiaomi 11 serisi, Galaxy 21 serisinin Avrupa ve Amerika versiyonları gibi akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz bu yonga seti ısınma sorunları ile gündeme gelmişti. Snapdragon 888 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S21 FE’nin Snapdragon 888 versiyonu önceki versiyon ile aynı kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameranın OIS desteği de mevcut. Ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise akıllı telefon selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.