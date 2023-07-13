Samsung’un en çok eleştirilen politikalarının birisi, satışa sunduğu telefonlarda bazı bölgelerde Snapdragon yonga setini kullanırken bazı ülkelerde kendi ürettiği Exynos yonga setini kullanması idi. Akıllı telefonların arasında hiçbir fark yok, yonga seti hariç. Özellikle ısınma sorunlu Exynos yonga setlerinin piyasaya sürülmesinin ardından bu eleştiriler oldukça artmıştı. Bununla ilgili bir karar alan Samsung, Galaxy S23 serisinde tüm ülkelerde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setli akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Ancak Samsung eski politikasına geri dönüyor. Detaylara bakalım.

Exynos yonga setlerinin kötü tarihinden sizlere bahsettim. Samsung bu tarihi değiştirmeye çabalıyor. Şirket bunun için Exynos 2400 yonga seti üzerinde çalışıyor.

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Bundan önceki sızıntılara göre Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması her daim sorunlara ve şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Peki siz Samsung’un deca çekirdekli Exynos 2400 yonga seti hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.