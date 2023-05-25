Samsung’un Galaxy S23 Fan Edition’ı 2023’ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığını önceki raporlar öne sürüyordu. Ancak yeni bir gelişme, Galaxy S23 FE’nin beklenenden çok daha erken çıkacağını gösteriyor. Bu erken piyasaya sürülme, Galaxy S23 serisinin bu yılın başında iddia edilen düşük satışlarından kaynaklanıyor.

İçeriden bilgi sağlayan Revengus’a göre, Galaxy S23 serisinin satışları bu ay önemli ölçüde düşmüştür. Tahminlere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Galaxy S22 serisinin geçen yılın aynı dönemine göre satışlarının yüzde 20’den fazla düşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip 5 Dev İkinci Ekran ile Gelecek

Görünüşe göre, çıktığında Mart ayına kadar yeni duyurulan Galaxy S23 serisini satın almıştı. Ancak daha sonra diğer alıcılar tarafından eskisi kadar ilgi görmedi. Revengus’a göre, Galaxy S23 serisinin düşük satışları nedeniyle Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i piyasaya sürmeden önce bazı pazarlarda Galaxy S23 FE’yi duyurmayı düşünebilir. Galaxy S23 FE’nin Temmuz veya Ağustos aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Revengus’a göre, Galaxy S23 FE, uygun fiyatlı bir versiyon olacak ve teknik özellikleri Galaxy S23’ten büyük ölçüde farklı olmayacak. Samsung’un onu hazırlayıp piyasaya sürmesi için fazla zaman harcaması beklenmiyor. Raporlar, Galaxy S23 FE’nin Exynos 2200 yonga setine sahip olacağını ortaya koydu. Cihaz, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı seçenekleriyle sunulacak. 4.500 mAh batarya ile 25W hızlı şarjı destekleyecek. Galaxy S23 FE’nin ön tarafında 120Hz AMOLED ekran bulunacak. Arka tarafta ise OIS destekli 50 megapiksel bir ana kamera yer alacak.