Samsung’un yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça, teknoloji meraklıları arasında tasarımı ve teknik özellikleri hakkında çeşitli söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Son bir sızıntıda, bu yeni kompakt katlanabilir telefonun koruyucu camının fotoğrafları ortaya çıktı ve cihazın büyük bir harici ekrana sahip olacağı yönündeki beklentileri doğruladı.

Koruyucu camın yeni fotoğrafları, telefonun tasarımı hakkında daha fazla detay sağlıyor. Samsung, Galaxy Z Flip’in önceki sürümlerine yönelik eleştirilere cevap vermek adına büyük bir harici ekran eklediği görünüyor. Bu özellik, Samsung’un ekran boyutu açısından Galaxy Z Flip’in önceki sürümlerini geride bırakmış olan diğer üreticilerle rekabet edebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Harici ekran, Galaxy Z Flip’in ilk versiyonundan itibaren Samsung için küçük ve neredeyse işlevsiz olarak eleştirilen bir özellik olmuştur. Galaxy Z Flip3 ve Z Flip4’le birlikte köşegen boyutu biraz artırılarak 1,9 inçe ulaştı. Ancak Motorola ve OPPO gibi diğer üreticiler, sırasıyla 2,7 inç ve 3,26 inçlik ekranlarla bu sınırları aşmış durumda. Motorola, yakında çıkacak olan Razr 40 Ultra ile kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Bu cihazın büyük bir 3,4 inç harici ekrana sahip olması bekleniyor. Samsung’un Galaxy Z Flip5 ile bunu en azından eşleştirmesi bekleniyor.

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Harici ekranın yanı sıra, Galaxy Z Flip5’in diğer söylentilere konu olan özellikleri arasında 6,7 inç dahili ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 12 GB RAM ve çift 12 megapiksel kamera yer alıyor. Samsung’un menteşeyi daha az göze çarpan hale getirmek ve dahili ekranın daha rahat açılmasını sağlamak için tasarımı yeniden düzenlediği söyleniyor. Ayrıca, DeX desteğinin de bulunması bekleniyor.

Motorola ve Samsung telefonların ekran tasarımlarında bazı estetik farklılıklar olacak. Motorola, iki kamerasını ekran üzerindeki özel deliklere entegre edecekken, Samsung’un “klasör” tasarımına sahip olacak ve kameraların altındaki boşluğun bir kısmını kaplayacak bir uzantıyla gelecek.

Tasarım ve teknik özelliklerin yanı sıra, Samsung’un Temmuz ayında telefonu duyurmayı planlaması da anlamlı bir karar olarak değerlendiriliyor. Şirketin Galaxy Z Flip5’i ve Galaxy Z Fold5’i Ağustos penceresinden önce duyurabileceği söyleniyor. Bu karar, Apple’ın Eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone modelleriyle rekabet etme çabası olarak yorumlanabilir.

26 Temmuz’da bir Unpacked etkinliği düzenleneceği tahmin ediliyor ve ön siparişlerin en geç 11 Ağustos’a kadar devam edebileceği söyleniyor. Bu şekilde, iki katlanabilir akıllı telefon da piyasada olacak. Bu zamanlama, Samsung’un Apple gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında bir avantaj elde etmesini sağlayabilir.

Genel olarak, Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip5’i etkileyici bir cihaz olarak şekilleniyor. Büyük harici ekranı ve güçlü donanım özellikleriyle tüketiciler arasında popüler bir seçenek olması bekleniyor. Samsung, telefonu Temmuz ayında tanıtmayı planlıyor, ancak Galaxy Z Flip5’in kesin tasarımı ve teknik özellikleri hakkında resmi duyuruyu beklememiz gerekecek. Ancak şu anda mevcut sızıntılar ve söylentiler, bu cihazın takip edilmeye değer olduğunu gösteriyor.