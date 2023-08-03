Samsung Galaxy S23 FE 5G’nin model numarası SM-S711B/DS, Geekbench ve BIS sertifikasyon web sitelerinde tespit edildi, bu da cihazın çok yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Bu listelemeler, cihaz hakkında çok fazla ayrıntı vermiyor ancak, Geekbench listesinde belirtildiği gibi, telefon, bazı bölgelerde Galaxy S22’de kullanılan aynı Exynos 2200 yongasını kullanacak.

Geçmişte olduğu gibi, Samsung’un Galaxy S23 FE’yi Japonya gibi belirli pazarlarda Snapdragon 8 Gen 1 versiyonu ile birlikte çıkaracağına dair söylentiler var.

Geçmişten sızan bilgilere göre, Samsung’un Exynos 2200 yongasını daha verimli hale getirmek ve ısınma sorunlarını gidermek için yeniden tasarladığına inanılıyor. Geekbench listesi, cihazın Android 13 işletim sistemini ve 8 GB RAM’i destekleyeceğini ortaya koyuyor.

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Telefonun piyasaya çıkış tarihi kesin olmasa da, Samsung Galaxy S23 FE’nin 2023’ün 3. çeyreğinde belirli pazarlarda, 2023’ün son çeyreği ve 2024’ün ilk çeyreğinde genişleyerek piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen bu telefon ana modelden haliyle daha uygun bir fiyatla gelecek. Bakalım Fan Edition serisi bu yıl Samsung’un yüzünü yine güldürmeyi başarabilecek mi?