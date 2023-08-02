Samsung Galaxy Z Flip5 ofise geldi. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle katlanabilir telefonlar arasındaki en güçlü telefon haline gelen Z Flip5’in kutu açılışı ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.
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İçindekiler
Samsung Galaxy Z Flip5 Ofiste! | 8 Gen 2’li Katlanabilir Telefon
Samsung Galaxy Z Flip5 özellikleri
- Boyut (Açık): 165.1 x 71.9 x 6.9 mm
- Boyut (Kapalı): 85.1 x 71.9 x 15.1 mm
- Ağırlık: 187 gram
- Ekran: 6,7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz, HDR10+
- Kapak Ekranı: 3,4 inç 720 x 748 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 3700 mAh
- Şarj: 25 Watt
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