Samsung Galaxy Z Flip5 ofise geldi. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle katlanabilir telefonlar arasındaki en güçlü telefon haline gelen Z Flip5’in kutu açılışı ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.

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Samsung Galaxy Z Flip5 özellikleri

Boyut (Açık): 165.1 x 71.9 x 6.9 mm

Boyut (Kapalı): 85.1 x 71.9 x 15.1 mm

Ağırlık: 187 gram

Ekran: 6,7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz, HDR10+

Kapak Ekranı: 3,4 inç 720 x 748 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 3700 mAh

Şarj: 25 Watt