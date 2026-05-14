Roborock, ev temizliği teknolojilerindeki yenilikçi adımlarına bir yenisini ekleyerek F25 Ultra modelini tanıttı. Bu yeni nesil ıslak-kuru dikey süpürge, buhar ve sıcak su gibi güçlü teknolojileri yüksek emiş gücüyle birleştirerek en inatçı kirleri bile kolayca temizlemeyi hedefliyor.

Cihaz, özellikle mutfak ve giriş gibi sık kirlenen alanlardaki yağlı kalıntılar, kurumuş lekeler ve yüzeye yapışmış kirler için çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Roborock F25 Ultra özellikleri ve yetenekleri

Roborock F25 Ultra, günlük temizlik alışkanlıklarını daha pratik ve etkili hale getirmek üzere tasarlanmış bir dizi akıllı teknolojiyle donatıldı. Buhar desteğinden güçlü vakum performansına kadar birçok özellik tek bir cihazda bir araya geliyor.

Buhar ve sıcak su ile derinlemesine temizlik

Modelin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, yüksek sıcaklıkta buhar üreten VaporFlow™ sistemi. Bu teknoloji, özellikle zemine yapışmış ve kurumuş inatçı lekelerin kolayca çözülmesini sağlayarak derinlemesine bir hijyen sunuyor.

WaveFlow™ teknolojisi ise temizlik sürecine sıcak su desteği ekliyor. Bu özellik, mutfak gibi alanlarda sıkça karşılaşılan yağlı ve yoğun kirlerin çok daha etkili bir şekilde temizlenmesine olanak tanıyor.

Bu iki sistemin bir arada çalışması, cihazın ıslak kirleri, sıvı dökülmelerini ve ince toz partiküllerini tek bir geçişte temizleyebilen bütüncül bir performans sergilemesini sağlıyor.

Yüksek performans ve zorlu alanlara erişim

Roborock F25 Ultra, yaklaşık 22.000 Pa emiş gücü ile donatıldı. Bu güçlü vakum sistemi, dökülen sıvılardan evcil hayvan tüylerine ve yoğun kullanılan alanlardaki kirlere kadar her türlü partikülü verimli bir şekilde temizliyor.

Cihazın FlatReach™ 2.0 teknolojisi, ulaşılması zor alanlarda temizliği kolaylaştırıyor. 180 dereceye kadar yatabilen ince gövde yapısı sayesinde koltuk, yatak ve diğer mobilyaların altlarına rahatça erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca, uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebilmesi, dar alanlarda ve mobilya altlarında daha hassas ve kontrollü bir temizlik deneyimi sunuyor.

Akıllı hareket ve kontrollü kullanım

Yapay zeka destekli SlideTech™ 2.0 sistemi, kullanım sırasında daha dengeli ve akıcı bir hareket kabiliyeti sağlıyor. Çift motorlu tekerlek yapısı, cihazın dar alanlarda ve dönüşlerde daha kontrollü hareket etmesine yardımcı olarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Otomatik bakım ve hijyenik istasyon

Model, kendi kendini temizleme ve kurutma sistemi sayesinde bakım süreçlerini büyük ölçüde otomatikleştiriyor. Temizlik sonrası istasyonuna dönen cihaz, rulosunu yüksek sıcaklıkla temizliyor ve sıcak havayla kurutarak yeniden kullanıma hazır hale getiriyor.

İstasyonda bulunan JawScrapers™ teknolojisi ise ruloya dolanan saçların temizlenmesine yardımcı olarak tıkanmaları ve yüzeylerde iz kalmasını engelliyor.