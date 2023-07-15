Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S20 FE isimli akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde telefon çok sevilmişti. Bunun ardından Galaxy S21 FE modelini piyasaya süren Samsung bu sefer istediğini elde edememişti. Çünkü orta segmentteki Çinli rakipler çok güçlüydü. Galaxy S22 FE’yi piyasaya sürmeye firma kullanıcılar tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. Bu bağlamda Samsung, Galaxy S23 FE üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy S23 FE, Geekbench testinde görüntülenmişti. Geekbench testinde akıllı telefon Exynos 2200 yonga setine sahipti. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23 FE tekrardan Geekbench testinde görüntülendi. Yeni teste göre akıllı telefon iki farklı varyasyon ile piyasaya sürülecek.

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Galaxy S23 FE’nin iki farklı varyasyonu bulunacak. Bu varyasyonlardan birisinde Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti kullanılırken diğerinde Exynos 2200 kullanılacak. Samsung bunu çok yapıyor, benzer bir durumu daha önce Galaxy S20 FE’de de görmüştük.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S23 FE, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.4 inç büyüklüğünde olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Exynos 2200 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya eşlik edecek ikincil ve üçüncül kameraları özellikleri henüz bilinmiyor.