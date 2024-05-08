Popüler Samsung Galaxy AI özelliği artık iPhone modellerine geldi. iOS kullanıcıları artık Android’in popüler yapay zeka özelliği olan “Arama İçin Daire İçine Al” veya birçok kişinin “Circle to Search” olarak bildiği özellikden yararlanabilecekler. Google, birkaç ay önce duyurduğu bu özelliği, iOS platformuna getirdi. Bu adım, iPhone kullanıcılarına ekranlarında belirli kısımları seçerek arama yapma imkanı sunuyor.

iOS Kullanıcıları Artık Arama İçin Daire İçine Al Özelliğini Kullanabilecek: Popüler Galaxy AI Özelliği Geldi

İlk olarak Samsung Galaxy S24 serisinde yer alan Galaxy AI ile hayatımıza giren, ardından Android cihazların birçoğuna gelen Google’ın popüler yapay zeka özelliği olan Circle to Search özelliği, başlangıçta yalnızca Android cihazlarda bulunuyordu. Ancak şimdi, iOS kullanıcıları da bu özelliği Google Lens aracılığıyla kullanabilecekler. Yeni bir kestirme sayesinde iOS’un “Kestirmeler” bölümüne eklenen Google Lens, kullanıcılara ekran görüntüsü alarak arama yapma imkanı sunuyor.

Google Lens’in iOS’teki bu yeni kestirme özelliği, Android’dekiyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Kullanıcılar, ekran görüntüsü alarak çeşitli arama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ancak Android’dekiyle tek fark, daire içine almanın Android cihazlarda ana ekran tuşuna basılarak yapılabilmesi. Apple cihazlarda ise bu işlevi gerçekleştirmek biraz daha meşakkatli.

Bu yeni kısayol, tüm modern iPhone modellerinde kullanılabilir durumda. Kullanıcılar, “Arkaya Dokun” erişilebilirlik özelliği aracılığıyla Google Lens’e ulaşabilirler. Ancak, bu özelliği kullanabilmek için cihazda Google uygulamasının yüklü olması ve Kestirmeler üzerinden Google Lens’in tüm fotoğraflara erişim izninin verilmesi gerekiyor.

iPhone Circle to Search Nasıl Ayarlanır?

Kullanıcılar, bu özelliği etkinleştirmek için iPhone ayarlarına giderek belirli adımları izlemek durumunda. Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma yolunu takip ederek “Arkaya Dokun” seçeneğini bulabilir ve “Ekran Görüntüsünü Ara” kestirmesini etkinleştirebilirler. Ardından, cihazın arkasına iki veya üç kez dokunarak bu özelliği kullanabilirler.

Ancak, bu yeni kestirmenin henüz tüm kullanıcılara ulaşmış olmayabileceğini belirtmek önemli. Bununla birlikte, Google’ın bu adımı, iOS kullanıcılarına daha geniş bir arama deneyimi sunma çabasının bir parçası olarak görülebilir. Artık iPhone kullanıcıları da yapay zeka özelliklerinden yararlanabilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni yapay zeka özelliği işlevli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!