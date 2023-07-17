Telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisi ve Galaxy S23 serisi için Temmuz 2023 güvenlik güncelleştirmesini yayınlayan Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S21 FE için Temmuz 2023 güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.

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Galaxy S21 FE, Temmuz 2023 güvenlik güncelleştirmesini G990EXXS7EWG1 sürüm numarası ile alıyor. Bu güncelleme ile birlikte 90’ın üzerinde güvenlik açığını kapatıyor. Bu güvenlik açıklarından 38 tanesini Samsung kapatırken kalan 52 tanesini ise Google kapatıyor. Samsung tarafından giderilen güvenlik açıklarının başında ise şunlar geliyor:

ADB komutu aracılığıyla manuel paket kurulumu

Uygunsuz ses sistemi erişim kontrolü

UWB yonga seti tanımlayıcısı

Yayın SMS yapılandırması

Galaxy Tema Hizmeti

Güncelleme şimdilik sayılı ülkelerde kullanıma sunuldu. Ancak ilerleyen günlerde diğer dünya ülkelerine ve ülkemize de gelecek. Samsung güncelleme desteği konusunda ataklarına devam etse de şimdilik Apple’a yetişememiş duruyor. Amiral gemisi kanadında 5 sene güvenlik güncelleştirmesi sunan Samsung, Android kanadında ise güncelleme desteği konusunda lider konumunda. Siz Samsung’un Galaxy S21 serisine sunduğu güncelleme desteği konusunda ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.