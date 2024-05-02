AnTuTu, Nisan ayında amiral gemisi ve amiral gemisi katili kategorilerinde yer alan yüksek performanslı akıllı telefonları değerlendirerek sonuçları paylaştı. En iyi amiral gemisi katili telefonlar listesinde tahmin edemeyeceğiniz modeller yer alıyor.

ASUS ROG Phone 8 Pro, amiral gemisi kategorisindeki liderliğini ikinci ay üst üste sürdürürken, OnePlus Ace 3V ise amiral gemisi katilleri listesinde zirvedeki konumunu korudu.

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Geçen ayın sıralamasına kıyasla, Realme GT Neo 6 SE’nin ikinci sıraya yükselmesi ve Redmi K70E’nin üçüncü sıraya gerilemesi dikkat çekti. Ancak en dikkat çekici gelişme, Realme GT Neo 5 SE’nin performansında görülen 272 binden fazla puanlık artış oldu. Bu, önemli performans optimizasyonları ve ayarlamaların yapıldığına işaret ediyor.

İçindekiler En iyi amiral gemisi katili telefonlar

En iyi amiral gemisi katili telefonlar

OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3) 12GB/512GB – 1.441.870 puan Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7+ Gen 3) 16GB/512GB – 1.429.445 puan Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra) 16GB/1TB – 1.378.953 puan Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2) 16 GB/1 TB – 1.145.519 puan Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) 16GB/1024GB – 1.136.593 puan Oppo Reno 7 5G (Dimensity 8200) 12GB/512GB – 994.029 puan iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200) 12GB/512GB – 968.805 puan iQOO Z8 (Dimensity 8200) 12GB/512GB – 968.075 puan Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200-Ultra) 12GB/512GB – 885.527 puan OnePlus Ace Racing Edition (Dimensity 8100-Max) 12GB/256GB – 881.47 puan

Önümüzdeki ayın sıralamasında, yeni Snapdragon 8s Gen 3 yongasına sahip cihazların piyasaya sürülmesiyle bazı değişiklikler yaşanması muhtemel. Bu yongalar, genellikle Snapdragon 7+ Gen 3’ten daha güçlü performans sunar, bu da OnePlus Ace 3V’nin liderlik konumunun tehlikeye girebileceği anlamına gelir. Mayıs ayında en güçlü rakiplerin Redmi Turbo 3 ve iQOO Z9 Turbo olması bekleniyor. Bu cihazların performansı, Nisan ayındaki sıralamalarda nasıl bir etki yaratacak, merakla bekleniyor.