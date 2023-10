Samsung, uzun süren beta testlerinin ardından sonunda Android 14 tabanlı One UI 6 kararlı güncellemesini yayınlamış durumda. Galaxy S23 serisi, bu güncellemeyi alan ilk cihaz seti olarak karşımıza çıkıyor. Güncelleme sonrasında, Samsung, One UI 6’nın yeni kamera özelliklerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair ipuçları içeren bir makale yayınladı. Ayrıca, en yeni Android 14 sürümünü alacak telefonları da web sitesinde doğruladı.

Ancak, bazı eski cihazların bu güncellemeyi alması dikkat çekici bir gelişme. Samsung, 2020 ve 2019’da piyasaya sürülen premium akıllı telefonlar için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesinin geleceğini açıkladı. Bu telefonlar arasında Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Flip bulunuyor.

Önemli bir not olarak, bu cihazlar yalnızca üç nesil Android güncellemesi alacak cihazlar olarak biliniyor ve zaten bu güncellemeleri almışlardır. Dolayısıyla, One UI 6 güncellemesi, bu cihazlar için dördüncü Android güncellemesi olacak. Bununla birlikte, Samsung ayrıca güncellemeyi alacak yeni modelleri de listeledi. Bu cihazların, One UI 6 kararlı güncellemesini alan ilk telefonlar arasında yer alması bekleniyor.

Android 14 alacak Samsung modelleri