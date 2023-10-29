Samsung‘un yaklaşan Galaxy S24 serisi, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi ile birlikte Ultra HDR benzeri bir özellik sunacak. Bu özellik, kullanıcıların HDR fotoğrafları SDR (Standart Dinamik Aralık) yerine HDR (Yüksek Dinamik Aralık) formatında çekmelerine ve görüntülemelerine olanak tanıyacak. Samsung Galaxy S24 serisi Ultra HDR desteğiyle ekranın tüm parlaklığını kullanacak.

Samsung Galaxy S24 Serisi 2.500 Nit Parlaklığın Tamamını Kullanacak

Önde gelen sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Samsung Galaxy S24 serisindeki bu yeniliği duyurdu. Bu, Samsung’un amiral gemisi telefonlarının fotoğraf albümlerinde HDR resim görüntülemeyi destekleyeceği anlamına geliyor. Bu özellik, söylentilere göre Galaxy S24 serisinin ekranının 2.500 nit tepe parlaklığına sahip olacağı düşünüldüğünde, fotoğraf görüntüleme deneyimini önemli ölçüde geliştirecek.

Ultra HDR benzeri bir özellik, SDR ekran aralığına eşlenmeyen HDR görüntülerin daha canlı ve gerçekçi bir şekilde görüntülenmesini sağlayacak. Bu sayede orijinal HDR fotoğrafların parlaklık, kontrast ve renk aralığı kaybolmadan korunacak.

Samsung Galaxy S24 serisinin bu özellikle donatılması, kullanıcıların daha iyi bir görüntüleme deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak. Bu özellik, özellikle fotoğrafçılık ve görüntüleme konusunda daha yüksek talepleri olan kullanıcılar için çekici olabilir.

Galaxy S24 serisinin, S24, S24+ ve S24 Ultra olmak üzere üç farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tasarım açısından S24, mevcut amiral gemilerine benzer bir çizgi izlemeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak, belki de bu yılın en çok konuşulan modellerinden olan iPhone 15 Pro’lardaki titanyum kasa Galaxy S24’lere de gelebilir.

Teknik özelliklere gelince, sızıntılar ve söylentiler, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin 12GB’a kadar RAM ve 2TB depolama alanıyla eşleştirileceğine işaret ediyor. Galaxy S24 performansta olduğu gibi kamera konusunda da iddialı olacak. Galaxy S24 kamera özelliklerine en büyük yardım ise yapay zekadan gelecek.

Birincil kamera görevi için 200MP ISOCELL sensörü bekleniyor, ancak bu sefer S24 Ultra’da Samsung HP2SX sensörü kullanılabilir. HP2SX, Galaxy S23 Ultra’daki HP2’ye kademeli bir yükseltme sunuyor ve büyük ölçüde optimizasyon ve iyileştirmelere odaklanıyor.

Güney Koreli marka, yaklaşan 200MP sensörleri için planlanan gelişmeleri tanıtan bir YouTube videosu paylaştı. Bu videonun S24 Ultra‘daki HP2SX sensörüne gönderme yaptığını düşünüyoruz. Videoda, ISOCELL Zoom Anyplace adlı bir özellikle seçtiğiniz nesneleri otomatik olarak yakınlaştırabilen ve izleyebilen bir özellik tanıtılıyor. Telefon, aynı lensle eşzamanlı olarak iki farklı video kaydedebiliyor – biri seçtiğiniz nesneyi yakınlaştırırken, diğeri tam çözünürlükte uzaktan çekim yapabiliyor.

Zoom Anyplace, kayıt sırasında yakınlaştırma yapmanın videoyu kesmemesi için sonradan işlemeyi kolaylaştırabilir. Samsung, bu özelliğin 2x ve 4x yakınlaştırmalarda bozulma olmadan 4K çözünürlük sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu gelişme, Samsung’un önceki spekülasyonları doğrulayarak S23 Ultra’daki 10x telefoto kamerasından vazgeçebileceğini gösterebilir. Bunun yerine 200MP kamera tüm bu işleri üstlenebilir.

Videoda, görüntü işleme hattını hızlandıran End to End (E2E) AI Remosaic adlı bir özellik de açıklanıyor. Bu özellik, sensör verilerini paralel olarak yakalayarak geleneksel kamera sistemlerine göre işlem sürelerini kısaltıyor. Yani telefon, 200MP çekimlerini işlerken beklemek zorunda kalmıyor. İşlemci gücünün artması da burada etkili olacaktır.

Bu yapay zeka geliştirmeleri, S24 Ultra gibi yeni amiral gemisi telefonlarda özel olarak sunulsa da, eski modellerin de gelecekteki güncellemelerle bu özellikleri alabileceği umuluyor. Yapay zeka modelleri için donanımdan çok hesaplama gücüne ihtiyaç olduğu göz önüne alındığında, yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bu iyileştirmelerin daha fazla cihaza yayılmasına yardımcı olabilir. Galaxy S24 serisinin beklenen özelliklerini ve performansını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Samsung‘un System LSI Başkanı Park Yong-in, 2023 Semiconductor Expo (SEDEX) etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarında uydu iletişim desteği sunma planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Galaxy S24 uydu iletişim yeteneği ve gelişmiş donanım özellikleriyle iPhone’ların pabucunu dama atacak gibi görünüyor.

Galaxy S24 serisinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ve bu özellikler birçok kullanıcı için telefonun cazibesini artırabilir. Samsung’un bu yeniliklerle nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!