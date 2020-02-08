Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra lansmanı için Nonacell adı patentlendi!
Samsung‘un ISOCELL Bright HMX sensörüne sahip 108 MP kamera ile Galaxy S20 Ultra cihazını duyurması bekleniyor. Dokuzu bir arada piksel teknolojisine sahip olacak ve Koreli şirket dil twisterını yedeklemesi için Nonacell adını patent olarak aldı. Şirketin Quad-Bayer sensörlerini markalamak için kullandığı Tetracell‘de aynı şekilde patent olarak alındı.
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Galaxy S20 Ultra ile ilgili neler biliniyor?
Sızan görüntü ve renderların çoğuna göre Galaxy S20 Ultra, muhtemelen 10X optik zoom ve 100X’e kadar hibrit zoom yapabilecek olan bir periskop kameraya sahip olacak. Şirket, 100X zoomu “Space Zoom” olarak tanıtacak. Telefoto kamerası için 48 MP veya 64 MP sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca bir led flaşta kamera kurulumunda bulunacak. Galaxy S20 Ultra’nın 108 MP kamerasında OIS desteğinin bulunacağı ve aynı şekilde telefoto kamerasında da OIS desteği bulunacağı bilinenler arasında.
Bununla birlikte, 108 MP kamerasının ana kamera olarak geçmesi bekleniyor. İdeal koşullarda yüz megapikselden daha yüksek seviyede görüntüler üretecektir ancak şaşırtıcı ayrıntılara ve gerçekçi renklere sahip bir koşulda bu düzeye ulaşamayabilir. Telefonun kamera kurulumunun ayrıca 12 MP ultra geniş açılı kamera ve bir ToF sensörüne sahip olması bekleniyor. Galaxy S20 Ultra’nın kamera kurulumu, tüm ahizenin neredeyse yarısı kadar genişlikte olacak ve büyük bir dikdörtgen içerisinde paketlenecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi
Katlanabilir telefon Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi. Cihazda 27 bin katlama döngüsünden sonra problem yaşadığı görülüyor.
Yeni nesil akıllı telefonlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz katlanabilir ekranlara sahip olması. Sonsuz ekran ve taşınabilirlik için birçok firma farklı yöntemler deniyor. Motorola Razr, dikine katlanması ile kullanım ve taşıma konusunda rakiplerinden ayrılıyor.
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Katlanabilir akıllı telefonları satın almadan önce pek çok kişi ne kadar dayanıklı olduklarını görmek istiyor. Özel bir mekanizmaya yerleştirilen telefon, defalarca katlanıp açıldı. Cihaz, 27.000’den sonra menteşede sorunlar yaşamaya başladı. CNET tarafından yapılan bu test, Samsung Galaxy Fold için de yapılmıştı.
4 saatten uzun süren testte Motorola Razr, 27 bin katlanma sonucunda temel anlamda “katlanamaz” hale geliyor. Ancak cihazın katlanırken rahatsızlık veren plastik gıcırtı ve tıkırtılar yapmaya başladığı ifade ediliyor. Bunun da ileride daha büyük problemlere yol açabileceği de söylenebilir.
Motorola Razr teknik özellikleri
- 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
- Adreno 616 GPU grafik birimi
- 6GB LPPDDR4x RAM
- 128GB dahili depolama
- 16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
- 5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
- Ağırlık: 205 gram
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
- 15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
- Android 10 işletim sistemi
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold güvenlik güncellemesi aldı
Samsung Galaxy Fold şubat ayı için bir Android güvenlik güncellemesi aldı. 2019 yılının şubat ayında tanıtılan telefon için Android 10 güncellemesi ise yolda.
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Samsung Galaxy Fold Android 10 güncellemesi nisanda geliyor
Akıllı Telefonlar
Vivo Y91C 2020 modeli duyuruldu!
Vivo, yeni akıllı telefonu Y91C 2020 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni model, telefonu aktif olarak kullanmayanlar için giriş segmenti bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Vivo, 2019 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Çinli teknoloji üreticisi, gerek fiyat performans ürünleri gerekse amiral gemisi sınıfındaki telefonlar ile adından söz ettirmeyi başardı.
Şirket, yakalamış olduğu bu ilgiyi yukarı çıkarmak istiyor. Büyük ilgi gören NEX 3 modelinden sonra yeni modeli olan giriş seviye telefonu Y91C 2020’yi duyurdu. Vivo, Y91C 2020’nin şimdilik Bangladeş için internet sitesinde satışa çıkması bekleniyor.
Cihazın özelliklerine bakıldığında performans açısından iddialı olduğunu söylemek doğru olmaz. Şirket bu cihazda uygun fiyat politikasını önde tutuyor. Buna rağmen kameralar yapay zeka ile desteklenmiş olup yüz tanıma özelliğinin bulunması da cihazı ilgi çekici kılıyor.
Vivo Y91C 2020 teknik özellikleri
- Ekran: 6.22 inç, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: f/2.2 diyafram açıklığında, 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.030 mAh
- Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v5.0, microUSB
- İşletim Sistemi: Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5
- Ağırlık: 163.5 gram
Son olarak Vivo Y91C 2020 modelinin fiyatı, 117 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.