Galaxy S20 Ultra lansmanı için Nonacell adı patentlendi!

Samsung‘un ISOCELL Bright HMX sensörüne sahip 108 MP kamera ile Galaxy S20 Ultra cihazını duyurması bekleniyor. Dokuzu bir arada piksel teknolojisine sahip olacak ve Koreli şirket dil twisterını yedeklemesi için Nonacell adını patent olarak aldı. Şirketin Quad-Bayer sensörlerini markalamak için kullandığı Tetracell‘de aynı şekilde patent olarak alındı.

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Galaxy S20 Ultra ile ilgili neler biliniyor?

Sızan görüntü ve renderların çoğuna göre Galaxy S20 Ultra, muhtemelen 10X optik zoom ve 100X’e kadar hibrit zoom yapabilecek olan bir periskop kameraya sahip olacak. Şirket, 100X zoomu “Space Zoom” olarak tanıtacak. Telefoto kamerası için 48 MP veya 64 MP sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca bir led flaşta kamera kurulumunda bulunacak. Galaxy S20 Ultra’nın 108 MP kamerasında OIS desteğinin bulunacağı ve aynı şekilde telefoto kamerasında da OIS desteği bulunacağı bilinenler arasında.

Bununla birlikte, 108 MP kamerasının ana kamera olarak geçmesi bekleniyor. İdeal koşullarda yüz megapikselden daha yüksek seviyede görüntüler üretecektir ancak şaşırtıcı ayrıntılara ve gerçekçi renklere sahip bir koşulda bu düzeye ulaşamayabilir. Telefonun kamera kurulumunun ayrıca 12 MP ultra geniş açılı kamera ve bir ToF sensörüne sahip olması bekleniyor. Galaxy S20 Ultra’nın kamera kurulumu, tüm ahizenin neredeyse yarısı kadar genişlikte olacak ve büyük bir dikdörtgen içerisinde paketlenecek.