Samsung Good Lock, Android 10 ve One UI 2.0 için yayında!

Samsung, Android 10 ve One UI 2.0 güncellemeleri ile Samsung Good Lock uygulaması ve uygulamanın tüm modüllerini güncellemek zorundaydı. Bunun doğrultusunda yoğun bir çalışma ile bu uygulamayı tekrar güncellenmiş cihazlarda yayınladı.

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Samsung Good Lock modülleri ne işe yarıyor?

LockStar ve NAVSTAR modüllerinde hala eksikler bulunsada diğer modüller stabil şekilde çalışıyor. Güncelleme ile Samsung Good Lock uygulaması karanlık mod geçişine doğru bir şekilde yanıt veriyor. Görev değiştirici artık dikey bir stil seçeneğine sahipken, NotiStar‘ın hızlı erişim için hızlıca kaydırabileceğiniz özelleştirilebilen bir kilit ekranı simgesi var. QuickStar ise renk koordinasyonunu ve saydamlığı daha iyi ele almayı vaat ediyor. Ayrıca yeni temalarla geliyor.

Güncelleme ile MultiStar son uygulamalar tuşuna basılı tutularak hızlı başlatılan uygulama olabiliyor. Tema paketi çok daha koyu bir hale geldi ve koyu-açık tema ögelerini karıştırıp yeni temalar deneyebilirsiniz. Son olarak ama aynı derecede önemli olarak, “Tek El Operasyonu” aynı anda birden fazla hareket desteği ve animasyonlar ile birlikte renk ve titreşim yoğunluğu için özelleştirmeler sağlıyor.

Good Lock‘a girmeye karar verirseniz, tüm modüllerin her ülke için aynı anda bulunmayacağını belirtmek gerekiyor. Android 10‘dan önce Samsung telefonunuzda çalışan modülleri silip tekrar yüklemeniz öneriliyor. Özel ayarlarınızı kaybetmemeniz için bu ayarları kaydettiğinize veya not ettiğinize emin olun.

Manuel güncelleme yapmak isterseniz APK bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.