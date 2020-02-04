Akıllı Telefonlar
Samsung Good Lock, Android 10 ve One UI 2.0 için yayında!
Samsung, Android 10 ve One UI 2.0 güncellemeleri ile Samsung Good Lock uygulaması ve uygulamanın tüm modüllerini güncellemek zorundaydı. Bunun doğrultusunda yoğun bir çalışma ile bu uygulamayı tekrar güncellenmiş cihazlarda yayınladı.
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Samsung Good Lock modülleri ne işe yarıyor?
LockStar ve NAVSTAR modüllerinde hala eksikler bulunsada diğer modüller stabil şekilde çalışıyor. Güncelleme ile Samsung Good Lock uygulaması karanlık mod geçişine doğru bir şekilde yanıt veriyor. Görev değiştirici artık dikey bir stil seçeneğine sahipken, NotiStar‘ın hızlı erişim için hızlıca kaydırabileceğiniz özelleştirilebilen bir kilit ekranı simgesi var. QuickStar ise renk koordinasyonunu ve saydamlığı daha iyi ele almayı vaat ediyor. Ayrıca yeni temalarla geliyor.
Güncelleme ile MultiStar son uygulamalar tuşuna basılı tutularak hızlı başlatılan uygulama olabiliyor. Tema paketi çok daha koyu bir hale geldi ve koyu-açık tema ögelerini karıştırıp yeni temalar deneyebilirsiniz. Son olarak ama aynı derecede önemli olarak, “Tek El Operasyonu” aynı anda birden fazla hareket desteği ve animasyonlar ile birlikte renk ve titreşim yoğunluğu için özelleştirmeler sağlıyor.
Good Lock‘a girmeye karar verirseniz, tüm modüllerin her ülke için aynı anda bulunmayacağını belirtmek gerekiyor. Android 10‘dan önce Samsung telefonunuzda çalışan modülleri silip tekrar yüklemeniz öneriliyor. Özel ayarlarınızı kaybetmemeniz için bu ayarları kaydettiğinize veya not ettiğinize emin olun.
Manuel güncelleme yapmak isterseniz APK bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Sony tatil döneminde 1,3 milyon akıllı telefon satıyor!
Akıllı telefon dünyasında Sony ve performansı hakkındaki haberler genellikle kasvetli ve kötü. Şirket eskiden olduğu gibi iyi bir performans göstermiyor ve satışları son birkaç yıl içinde oldukça düşüşte. Bugün şirket mali raporunu üçüncü çeyrek için (Ekim-Aralık dönemi) yayınladı ve rakamlar beklediğimiz kadar kötü değil.
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Sony beklenenden 2 kat daha fazla satış yaptı!
Firma 1.3 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu rakam önceki çeyrekte gerçekleştirilen 600.000 satışın ardından kulağa oldukça iyi geliyor. Raporda görüntüleme sensörlerinin ve diğer eğlence departmanındaki içeriklerin satışlarındaki zayıflama nedeniyle kârda azalma gözüküyor. Bu azalma üç ayda %20’lik bir düşüş ile ifade ediliyor.
2019’un ilk üç ayında, faaliyet karının Ekim-Aralık 2018‘de 377 milyar JPY‘den (3.46 milyar dolar), 300 milyar JPY‘ye (yaklaşık 2.75 milyar dolar) düşmesi kötüye gidişin olgunlaştığı bir dönemdi. Bununla birlikte geçen yılın EMI kazancı dahil olmak üzere bir kerelik kazançlar hariç, kar aslında %6 artacaktı.
Japon şirketi bir yıllık kar tahminini yaklaşık %5 arttırdı. Sony, 840 milyar JPY (7.65 milyar dolar) yerine 31 Mart 2020 mali yılını sona erdirdiğinde 880 milyar JPY (8.07 milyar dolar) kazanmayı bekliyor. Son çeyrekte oldukça iyi işler başaran Sony kendine iddialı bir hedef koymuş durumda.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Snapdragon 865’li 3 telefon tanıtacak!
Xiaomi Snapdragon 865’li 3 telefon tanıtacak! XDA Developers ekibinden gelen bilgilere göre ikisi 108 megapiksel kameraya sahip 3 yeni Xiaomi cihazı geliyor. Merakla beklenen akıllı telefonların detaylarına yakından bakalım.
XDA Developers ekibi “umi”, “cmi” ve “Imi” kodlu 3 yeni akıllı telefonun sistem dosyalarına ulaştı. Piyasada bilinen adlarıyla Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro modellerine ait olduğu tahmin edilen bu dosyalar sayesinde merakla beklenen akıllı telefonların pek çok özelliği belli oldu.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri, 108 megapiksel kamera modülü ve Snapdragon 865 platformuna sahip olacak. Mi 10 Pro modelinde bu özelliklere ek olarak 66 W hızlı şarj, 16 GB RAM ve 120 Hz ekran tazeleme oranı özelliklerinin olması bekleniyor.
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Sızan Geekbench testi sonuçlarından da bildiğimiz gibi Redmi K30 Pro modeli de Snapdragon 865 paltformuna sahip olacak. İşlemci platformu haricinde donanım özellikleri bakımından Redmi K30 5G’yi baz alacak telefonda, 120 Hz ekran ve 64 megapiksel ana kamera olması muhtemel. Pro modelin Redmi K30 5G’de bulunan 30 W hızlı şarjın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
Xiaomi Snapdragon 865’li cihazlarının Çin versiyonlarını 11 Şubat Salı günü tanıtacak. Global versiyonların ise 24 Şubat günü MWC 2020 kapsamındaki etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, neden 100W destekli telefonlar satışa sunamıyor?
Xiaomi, geçtiğimiz sene 100W hızlı şarj desteğine sahip telefonlarla testler gerçekleştirmeye başlamıştı. Yeni nesil teknoloji dahilinde, 4.000 mAh’lik bir batarya kapasitesini 17 dakikada şarj edebiliyordunuz.
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Marka, geçtiğimiz sene büyük bir atılım yapmış ve 100W hızlı şarj destekli telefonların üzerinde çalıştığına dair bir videoyu Weibo üzerinde yayınlamıştı.
Xiaomi, bu teknolojiyi alt markası olarak konumlandırdığı Redmi serisinde ilk olarak testlerine başladığını açıklamıştı. Açıkçası o güne kadar da 100W destekli herhangi bir cihazı piyasada görme şansı elde edememiştik. Mi Mix serisinde gördüğümüz prototip model Alpha’da da bu teknolojinin kullanıldığını belirtmişti.
Xiaomi, neden 100W destekli cihazlar üretmek istemiyor?
Firma, muhtemelen batarya kapasitesi konusunda çok daha yol kat etmek istiyor. Bu durum gerçekleşene kadar da hızlı şarj konusunda 100W’ın gerekli olmadığını düşünüyor. Redmi yöneticileri yaptıkları açıklamalarda, yüksek kapasiteleri olmayan bataryaların hızlı şarja dezavantaj yarattıklarını belirtiyor.
Düşük kapasitelere sahip pillerde kullanılan hızlı şarj, cihazların batarya ömürlerini zamanla azaltıyor. Keza şu an akıllı telefonlarda kullanılan Lithium-ion bataryalarda aslında bahsedilen toplam batarya kapasitesi bulunmuyor. Örnek olarak 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip bir cihazınız var ise zamanla kullanıma bağlı etmenlerle birlikte veririmlilik düşüyor ve toplam kapasite azalıyor.
Kısa zamanda ölçülen veriler gösteriyor ki 5.000 mAh batarya ömrü sunan bir cihazı 30W’lık şarj adaptörüyle şarj etmek yerine 100W’lık şarj aletiyle kullanırsanız %20 pil kaybı yaşamış oluyorsunuz.
Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, uzun bir süre daha 100W destekli telefonları piyasada göremeyeceğiz. Firma da zaten bu teknolojinin henüz erken aşamalarda olduğunu ve prototiplerin gösterime sunulduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl yayınlanan hızlı şarj videosunu üstteki linkten izleyebilirsiniz.