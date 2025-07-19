Galaxy Note 7 denildiğinde çoğu teknoloji takipçisinin aklına inovatif özelliklerden çok yaşanan büyük batarya skandalı geliyor. Samsung Note 7, markanın tarihindeki en talihsiz anlardan biri olarak hafızalara kazındı ve etkileri günümüzde hâlâ hissediliyor. Öyle ki, birçok havalimanı hala Galaxy Note 7 hakkındaki uyarılarını kaldırmış değil.

Samsung Galaxy Note 7 faciası nasıl başladı?

2016 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7, iris tarayıcı gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekmişti. Ancak kısa sürede dünya genelinde cihazın kendiliğinden alev aldığına dair 35 farklı vaka raporlandı. Samsung, acil bir geri çağırma başlatarak batarya sorununu araştırmaya başladı. Sorunun, üretim hatası taşıyan batarya tasarımından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Samsung’un başlattığı geri çağırma süreci, akıllı telefon tarihinin en büyük geri çağırmalarından biri oldu. Şirket, hem cihazları geri alıp ücret iadesi yaptı hem de cihazların batarya kullanımını yazılım güncellemeleriyle kısıtladı. Tüm bu adımların ardından Note 7 modeli piyasadan çekildi ve yerini güvenli batarya ile donatılmış Galaxy Note 7 FE’ye bıraktı.

Olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, bazı havalimanlarında hâlâ Galaxy Note 7 hakkında uyarılar yapılmaya devam ediyor. Uçakta patlayan bir Note 7 örneği bile olmuştu. Bu yaşananlar, Samsung’un günümüzde bile batarya teknolojilerinde daha temkinli adımlar atmasına neden oluyor.

Çinli markalar silikon-karbon (Si-C) batarya teknolojisine geçerek hem daha yüksek kapasite hem de daha ince tasarımlar sunmaya başlarken, Samsung hâlâ geleneksel lityum-iyon bataryaları tercih ediyor. Şirketin 25W ila 45W arası şarj hızlarında kalmasının ardında da bu güvenlik yaklaşımı yatıyor.

Samsung sadece kendisiyle sınırlı değil; Apple ve Google gibi markalar da benzer şekilde temkinli ilerliyor. Ancak Xiaomi, Honor ve OnePlus gibi üreticiler, cesur batarya denemeleriyle özellikle büyük kapasiteli cihaz arayan kullanıcılar için önemli alternatifler sunuyor.

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