Galaxy S26 Ultra hakkında sürpriz sızıntı geldi. Cihaz ilk bakışta büyük bir yenilik sunmuyor gibi görünse de, bazı önemli değişikliklerle kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. Peki Samsung S26 Ultra neler sunacak?

İçindekiler S26 Ultra ekranı büyüyor ama kasa aynı kalıyor

S26 Ultra ekranı büyüyor ama kasa aynı kalıyor

Samsung, S26 Ultra modelinde ekran boyutunu 6.86 inçten 6.89 inç seviyesine çıkarıyor. Bu artış, ilk etapta küçük bir fark gibi görünebilir ancak asıl yenilik ekranın çerçevelerinde gizli. S25 Ultra’da 1.2 mm olan çerçeve kalınlığı, yeni modelde sadece 1.15 mm’ye düşürülüyor. Bu sayede cihazın toplam genişliği değişmeden daha geniş bir ekran deneyimi sunuluyor.

Ayrıca ekran teknolojisinde de önemli bir adım var. Samsung’un yeni Color Filter on Encapsulation (CoE) OLED teknolojisi, geleneksel polarize katmanı ortadan kaldırarak daha ince ve daha parlak bir ekran yapısına imkan tanıyor. Aynı zamanda bu ekran daha az enerji tüketiyor, bu da batarya kapasitesi artmasa bile kullanım süresine olumlu katkı sağlıyor.

Aynı ekran teknolojisinin Galaxy Z Fold 7’de de kullanılıyor olması, Samsung’un tüm ürün yelpazesinde verimliliğe odaklandığını gösteriyor.

Samsung S26 Ultra genel tasarım anlayışında büyük bir değişikliğe gitmiyor. Kamera donanımı da S25 Ultra ile büyük ölçüde aynı kalacak gibi görünüyor. Yani 200 MP’lik büyük bir Sony sensör gibi köklü değişiklikler muhtemelen Galaxy S27 Ultra’ya bırakılacak. Ancak yazılımsal geliştirmeler ve küçük lens ayarları ile kamera performansında daha rafine bir deneyim sunulması bekleniyor.

Bu küçük dokunuşlarla birlikte Samsung’un asıl odağının ekran deneyimini ileri taşımak olduğu görülüyor. Tasarımdaki ufak farklar ve enerji verimliliğindeki gelişmeler, kullanıcıların cihazla geçirdiği sürede kalite artışı sağlayacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra daha ince olacak! İşte yeni Samsung amiral gemisi

Siz Galaxy S26 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.