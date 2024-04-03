Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy M55 isimli orta segment akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy M55 tanıtım tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Galaxy M55 tanıtım tarihi ne zaman olacak?

Galaxy M55 tanıtım tarihi, Samsung tarafından resmi olarak açıklandı. Resmi olarak açıklanan Galaxy M55 tanıtım tarihi 8 Nisan oldu. Galaxy M55 tanıtım tarihi açıklamasında akıllı telefonun Super AMOLED bir ekran paneline sahip olacağı söylendi. Bunun haricinde akıllı telefon 120 hz ekran yenileme hızına sahip olacak ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek.

Önceki Nesil: Galaxy M54 5G

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.7 inç büyüklüğündeki bu ekran 393 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş.

Galaxy M54 5G, kaputun altında Samsung’un Exynos 1380 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip bir varyasyonu daha bulunuyor. Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. 25W şarj hızı 6000 mAh büyüklüğündeki bir batarya için oldukça yetersiz görünüyor.

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Kamera tarafında ise Galaxy M54 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Galaxy M54 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.