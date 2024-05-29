Samsung, uzun süredir beklenen Galaxy M35 5G modelini nihayet resmi olarak duyurdu. Geçen yıl Brezilya’da piyasaya sürülen Galaxy M34’ün halefi olan bu model, M serisinin yeni nesil orta sınıf 5G akıllı telefonları arasındaki yerini alıyor.

Galaxy M35 5G, 6,6 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlükte Süper AMOLED bir ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı ile dikkat çeken bu ekran, 1000 nit’e kadar en yüksek parlaklık sunarak kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim vadediyor. Ekranın üst kısmında yer alan çentik, 13MP çözünürlüğünde bir ön kamerayı barındırıyor.

Arka kamerada ise OIS destekli 50MP ana kameranın yanı sıra, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, her anı net ve detaylı bir şekilde yakalayabiliyorlar.

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Yeni model, Exynos 1380 SoC ile güçlendirilmiş. Bu işlemci, önceki modelde kullanılan Exynos 1280’nin yerini alarak daha yüksek performans sunuyor. Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olup, microSD kart ile bu kapasiteyi 1 TB’a kadar genişletme imkanı tanıyor.

Telefon, kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ile çıkıyor. Samsung, bu model için 4 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri sözü veriyor. Bu da kullanıcıların cihazlarını uzun süre güncel ve güvenli bir şekilde kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Telefon, 6000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak, Samsung’un son dönemdeki trendine uygun olarak, cihazın kutusunda şarj cihazı bulunmuyor. Kullanıcılar, kendi mevcut şarj cihazlarını kullanarak veya ayrıca bir hızlı şarj cihazı satın alarak bu özelliği kullanabilirler.

Galaxy M35 5G’nin diğer dikkat çeken özellikleri arasında yana monteli parmak izi sensörü, USB Type-C bağlantı noktası, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği bulunuyor. Cihazın boyutları 162,3 x 78,6 x 9,1 mm, ağırlığı ise 222 gram olarak belirtilmiş.

Telefon, geniş bir bağlantı yelpazesi sunuyor. Cihaz, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo ve QZSS gibi modern bağlantı seçeneklerini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, hızlı internet ve geniş kapsama alanı gibi avantajlardan faydalanabiliyorlar.

Samsung’un Galaxy M35 5G modeli, orta sınıf segmentte güçlü bir seçenek olarak piyasaya giriş yaparken, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Uzun batarya ömrü, güçlü işlemci ve güncel yazılım desteği ile bu model, özellikle bütçesini zorlamadan yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir tercih olabilir. 500 dolarlık telefon bakalım nasıl bir satış grafiği çizecek?